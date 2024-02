Asqueroso: abrió un paquete de polenta y encontró una rata muerta | LosPrimerosTv

El hecho causó preocupación en una familia salteña que sufrió cuadros gastrointestinales. Indignación.

martes 13 de febrero de 2024

El preocupante caso ocurrió el pasado 12 enero en una vivienda de Cerrillos, provincia de Salta. Jimena Pérez, se dio con una desagradable sorpresa al cocinar el plato favorito de la familia, polenta. Cuando abrió un paquete del producto de la marca Arcor, en su interior se encontró con una rata muerta. Tras lo cual, sus hijos comenzaron con dolor de estómago y tuvieron que concurrir a una consulta con su pediatra. En dónde el profesional les diagnosticó un cuadro gastrointestinal, relacionándolo con lo ocurrido.

Ante la situación, la familia decidió iniciar una demanda a la empresa por la falta de respuestas y los daños ocasionados en su salud.

La damnificada, relató: "Compre dos paquetes de polenta para mi grupo familiar, compuesto por dos niños chiquitos y mi marido. Resulta que a mis chicos les encanta la polenta de panceta y queso. Por eso, ya habíamos consumido el primer paquete. Nuevamente al otro día, me puse a cocinarles más, cuando abrí el segundo sentí que tenía unas partes apelotonadas, y cuando miró en el interior había una rata muerta, eran visibles los pelos del roedor. Fue tremendo".

Y siguió: "Rápidamente busque un contacto para hacer el reclamo, al no encontrar un numero telefónico, me fije en internet y encontré un 0800 de la firma. La persona que me atendió me tomó el reclamo y me pidió todo tipo de datos, después me dijo que la empresa iba a mandar a retirar el producto con la rata, dentro de los 10 días hábiles. Y que me iban a mandar dos paquetes de polenta nuevos. A lo que le respondí que me parecía una burla, la verdad no sabía como manejarme".

Asimismo, Pérez contó: "Por esta situación, lo primero que hice fue llevar a mis chicos que se sentían mal al pediatra. Mi niña tiene 4 años y mi bebe 8 meses, ambos consumieron la polenta del primer paquete que compre al igual que el resto de la familia. Si bien, el envase donde estaba la rata no fue consumido, el médico me dijo que estaban con un cuadro gastroinstestinal. Y me explicó que el roedor puede haber estado en contacto con el resto de la polenta. Doy gracias que solo fue algo gastrointestinal, muchas mamás me escribieron preocupadas al hacer publico en mi Facebook lo que me ocurrió".

Y agregó: "El médico me dijo que una vez cocida la polenta ya no se transmite el hantavirus. Un caso contrario sería si mis chicos hubieran tenido contacto con la polenta cruda con la rata. La cual ya estaba en estado de descomposición".

Consultada sobre como se sentía por lo ocurrido, Jimena Pérez, expresó: "Me da mucha bronca y asco lo que paso. Los 4 integrantes de la familia comimos del paquete anterior. Uno nunca piensa que pueden pasar estas cosas, mis chicos estuvieron con suero liquido a raíz de la diarrea que les agarro".

Sobre los pasos que siguió respecto al reclamo, dijo que le aconsejaron dirigir su reclamo a Defensa del Consumidor. "Con una abogada decidí hacer la denuncia y solicité el número del reclamo que había hecho telefónicamente a la empresa. Al hacerlo me derivaron a control de calidad para que me comuniquen con alguien que me de una solución". Según indicó la damnificada hasta ahora no tuvo ninguna respuesta a su reclamo. / El Tribuno