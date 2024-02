Intendentes radicales reprochan a Manzur el reparto de fondos del Gobierno | LosPrimerosTv

“Discriminó a más de 220.000 tucumanos”, plantearon los opositores en un comunicado

miércoles 14 de febrero de 2024

Los tres intendentes de la UCR cuestionaron la gestión del ex gobernador Manzur.

Tras un informe que dio cuenta de que la Provincia distribuyó alrededor de $ 24.000 millones como asistencias financieras no reintegrables para municipios y comunas de signo oficialista durante el 2023 electoral; los jefes municipales radicales de la provincia se despacharon contra el actual senador, Juan Manzur, a través de un duro comunicado.

“Repudiamos la discriminación económica y la hipocresía de Juan Manzur, que por un lado lloraba federalismo, a nivel nacional, y por el otro discriminó a más de 220.000 tucumanos por el solo hecho de no haber votado a un intendente peronista”, embistieron Pablo Macchiarola (Yerba Buena), Paula Quiles (Bella Vista) y Alejandro Molinuevo (Concepción) contra el ex gobernador por no haber realizado desembolsos de fondos no reintegrables para sus distritos el año pasado.

Los intendentes radicales destacaron que más de $13.000 millones del total fueron girados solamente para cinco municipios de signo oficialista:

$3.740 millones para Banda del Río Salí

$2.980 millones para Burruyacu

$2.470 millones para Aguilares

$2.148 millones para Lules

$2.095 millones para Tafí Viejo.

“Como era de esperarse, Bella Vista, Concepción y Yerba Buena fueron abiertamente discriminadas y recibieron cero pesos en este concepto”, reprocharon en el texto.

Quiles, Macchiarola y Molinuevo pusieron énfasis en que la solución para evitar este tipo de asimetrías es que se sancione una nueva normativa que distribuya los dineros públicos de manera proporcional y equitativa de acuerdo a la cantidad de pobladores con los que cuenta cada distrito.

“Apelamos a un tratamiento no discriminatorio hacia los vecinos de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista por parte del Gobierno de Osvaldo Jaldo, teniendo en claro que la solución de fondo es que la Legislatura sancione una nueva Ley de Coparticipación que distribuya los fondos provinciales de manera equitativa”, concluyeron los radicales en el comunicado.

Nuevas reglas

Desde hace dos semanas se encuentra vigente el Acuerdo Fiscal Municipal (AFM), un nuevo sistema de asistencia financiera entre la Provincia y los Municipios que reemplaza al polémico “Pacto Social”. La nueva propuesta sólo incluye la ayuda financiera para cubrir la planilla salarial y no para financiar la concreción de obras u otras actividades, como el convenio antecesor.

Dirigentes radicales vinculados con los municipios de Bella Vista, Concepción y Yerba Buena denunciaron el año pasado a la Provincia ante los tribunales provinciales y federales. Sostienen que hay discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo y discriminación por tener un gobernante de signo político opositor.

La Casa de Gobierno, en tanto, rechazó tales acusaciones y aseguró que asiste a cada Municipio que lo solicita. En la Legislatura, a la vez, ingresaron proyectos de ley para que se modifique la ley de coparticipación.