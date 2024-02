Atlético Tucumán - River Plate: horario, formaciones y venta de entradas | LosPrimerosTv

El equipo millonario ya se encuentra en la provincia y buscará defender el invicto ante un atlético que todavía no ganó en la Copa de la Liga.

miércoles 14 de febrero de 2024

El Club Atlético Tucumán recibe este miércoles a las 21:30 a River Plate por la quinta fecha de la liga. El millonario llegó a la provincia ayer a la noche con la ilusión de llevarse los tres puntos del Monumental José Fierro y así empezar a despegarse del resto de los equipos en la parte alta de la tabla de posiciones.

El decano viene con una mala racha en la que sólo convirtió un gol y aún no ganó en la Copa de la Liga 2024. River se encuentra 1° con 10 puntos en la Zona A y es uno de los pocos equipos que sigue invicto. El equipo de Favio Orsi todavía no pudo arrancar. En cuatro fecha acumula dos puntos y se encuentra 12° en la Zona A. Los dos empates fueron ambos jugando de local: 1-1 vs. Rosario Central y 0-0 vs. Argentinos Juniors.

La posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River

José Devecchi; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Nicolás Castro, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia.

El probable equipo de River para enfrentar a Atlético Tucumán