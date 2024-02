Dengue en Tucumán: se procesan 120 muestras por día | LosPrimerosTv

El índice de positividad es del 40%, informaron desde el Ministerio de Salud Pública.

miércoles 14 de febrero de 2024

Por Daniela Orlandi

Las muertes por dengue y el aumento de casos parece imparable desde enero hasta hoy en nuestra región. En Brasil se registraron casi 400.000 casos, mientras que en Argentina se confirmaron cerca de 35.000 desde fines de octubre de 2023 hasta enero. En nuestro país, la incidencia de casos se incrementó el 89% en el primer mes del año.

En Tucumán, se detectaron alrededor de 400 casos desde octubre hasta hoy, aunque las autoridades sanitarias estiman que existen muchos más asintomáticos o no reportados. Medios UNT consultó sobre el tema a la bioquímica, Ana María Zamora, docente de Virología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT e integrante de la división virología del Laboratorio de Salud Pública de la Provincia.

Zamora comentó que en Salud Pública de la Provincia procesan en promedio unas 120 muestras por día de casos sospechosos de dengue, con un 40% de positividad. La especialista consideró que actualmente cursamos el pico de la enfermedad y que, por ese motivo, todo el Sistema Provincial de Salud trabaja en red.

“Los CAPS y hospitales toman muestras de sangre de pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad, pero además deben completar las fichas con datos de los pacientes para analizar el progreso de la epidemia y atacar los posibles focos de nuevos casos”

Agregó que el domicilio del DNI puede no coincidir con el real de las personas, que es necesario conocer antecedentes de viajes (si los hubo) y la fecha de inicio de los síntomas.

La profesional señaló que para impedir el avance de la enfermedad es necesario el compromiso social porque las fumigaciones derriban sólo al mosquito adulto que está en el sector del humo que se forma con la fumigación.

“Sin embargo, los huevos del Aedes aegypi (el mosquito transmisor) pueden permanecer por meses en los reservorios y luego con agua y mayor temperatura eclosionan. Por eso, el descacharrado resulta fundamental, sumado a la protección de la persona con repelente, a las telas mosquiteras de las casas y el uso de tul en las cunas de bebés”

Sobre la vacuna del dengue de origen japonés (TAK-003) que el año pasado aprobó la ANMAT en Argentina y que ya está disponible en el sector privado, comentó: “parece una buena medida de prevención de cuadros severos y no tendría las limitaciones de la vacuna anterior, donde era necesario haber cursado la enfermedad antes de inocularse”. La vacuna cuesta aproximadamente $135.000, las dos dosis, que son las necesarias para la inmunización. Pero existen otras enfermedades que trasmite el mosquito vector del dengue -como ser chikungunya o zika- que no tienen protección con esa vacuna.

Tucumán: ¿Cuántos serotipos circulan?

La integrante de la división Virología de la Provincia comentó que, de acuerdo a las muestras analizadas, este año circulan solo dos serotipos de dengue, 1 y 2. Recordó que el año pasado predominantemente circuló el serotipo 2 y años anteriores predominaba el serotipo 1.

También se refirió al gran porcentaje de personas asintomáticas en dengue, aproximadamente un 70% de la población. “Si bien, resulta positivo porque no requieren tratamiento ni internación. Lamentablemente, esto contribuye a diseminar la enfermedad porque si la persona desconoce que tiene el virus, no se hacen bloqueos de foco (fumigaciones en la zona cercana, uso de repelente y aislamiento del paciente) para evitar que tenga nuevas picaduras y aparezcan nuevos casos".

Síntomas de la enfermedad

El dengue suele ocasionar un síndrome febril inespecífico: fiebre alta (39), dolor de cabeza, dolor retro ocular, dolores musculares y de huesos, fundamentalmente. El tiempo de evolución permite detectar entre los 3 o 4 primeros días de la infección los antígeno (con técnica de Elisa) y PCR (prueba de biología molecular que además confirma el serotipo). Entre el cuarto y el quinto día se detectan antígenos y anticuerpo y desde el séptimo en adelante, sólo se detectan anticuerpos.

¿Dengue endémico?

Ana María Zamora aportó su opinión al debate sobre si el dengue se volvió endémico en Tucumán. Comentó que las opiniones están divididas: “podría decirse que no es endemia al no estar presente 4 meses al año (cuando la temperatura es más baja). Pero, por otro lado, el dengue ya no se registra cada 3 o 4 años, sino que aparece de forma anual, esparcido en toda la provincia y entonces podríamos hablar de endemia”.

Fenómeno multicausal

El incremento de los casos de dengue en el mundo y, en la región de las Américas particularmente, es un fenómeno multicausal. La docente de la UNT aseguró que: “el cambio climático y el consecuente incremento de las temperaturas y de las lluvias son un motivo. Pero también la globalización, en la economía, la producción y el turismo, que hacen que un virus se traslade en cuestión de horas de un punto remoto del planeta a otro".

Zamora agregó: “las actividades agrícolas e industriales avanzan cada vez más sobre zonas selváticas, lo que produce que enfermedades- que antes eran exclusivas de animales- lleguen a las ciudades y pasen al hombre. Ante esta realidad, aún con las vacunas y las fumigaciones, el compromiso social tanto de gobiernos como de ciudadanos sigue siendo fundamental para impedir el avance de la enfermedad”, aseguró.