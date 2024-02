“Sin paritaria no comenzarán las clases en todo el país”, advirtió la CGT | LosPrimerosTv

“Estas circunstancias por nosotros no generadas nos habilitan a iniciar todas las medidas gremiales a disposición”, expresaron en un comunicado.

miércoles 14 de febrero de 2024

El Gobierno nacional indicó que “en principio, la Nación no va a transferir” los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque “considera que hoy no tiene existencia, no existen”.

En este sentido, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país, el Gobierno “está evaluando” la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía “no hay ninguna definición al respecto”.

A raíz de esto, los sindicatos docentes que integran la CGT advirtieron que “sin paritaria nacional docente no comenzarán las clases en todo el país”.

A través de un comunicado, los gremios AMET, CEA, SADOP y UDA (4 de las 5 entidades paritarias)expresaron que se encuentran “en estado de alerta y movilización”. “Expresamos a la sociedad en su conjunto que no somos -ni vamos a ser- responsables de la situación de disolución del Sistema Educativo Nacional a la que se empuja desde el gobierno”, comenzaron.

En este marco, exigieron al Secretario de Educación, Prof. Carlos Torrendell, que “debe cumplir inmediatamente su promesa de convocar a Paritaria Nacional Docente (herramienta de diálogo y paz social), en tiempo y forma, antes del inicio del ciclo lectivo. Todas las medidas gremiales que en lo sucesivo resuelvan los cuerpos orgánicos de nuestras organizaciones sindicales, son y serán una reacción connatural a su falta de respuestas”.

Y agregaron: “Es urgente la discusión del Salario Mínimo Nacional Docente, FONID, material didáctico/conectividad, fondo compensador, fondo de infraestructura y toda transferencias de fondos a las provincias para cumplir con la normativa vigente”.