El Gobierno confirmó que el fondo del incentivo docente ya no está vigente | LosPrimerosTv

jueves 15 de febrero de 2024

A menos de un mes del inicio del ciclo lectivo 2024, la vuelta a clases es una incógnita luego que el Gobierno decidiera no transferir a las provincias el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente del salario de los docentes que paga la Nación. Sin solución a la vista, desde la administración de Javier Milei desligaron la responsabilidad en los gobiernos provinciales.

“La educación es una responsabilidad provincial”, respondió al respecto el ministro del Interior, Guillermo Francos. El funcionario señaló que desde la creación del FONID en 1998 “tuvo altos y bajos, pero terminó el 31 de diciembre”. “No había ninguna norma que estableciera que ese fondo seguía a partir del 1 de enero. No va a haber transferencias al Fondo de Incentivo Docente porque no hay norma que lo habilite”, justificó.

De esta forma, el Gobierno tensa la relación con los gobernadores luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso. Además del recorte en educación, Francos se refirió al congelamiento de las transferencias de la Nación a las provincias para obra pública: “Sin ley, están los fideicomisos y los fondos fiduciarios, y el Gobierno verá cuando tiene recursos para poder asignar los fondos. Por ahora stop. No se van a hacer obras, ni se van a continuar”.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, está analizando de qué manera puede modificar esos fondos asignados por distintas leyes, si existe la posibilidad de hacerlo por alguna normativa que lo modifique sin ley”.

“Para llegar al déficit cero basta con pisar todas las transferencias, excepto las automáticas que surgen de los recursos coparticipables, el resto el Estado Nacional no va emitir por preservar el déficit cero”, continuó su defensa de los recortes.

La respuesta de Francos al documento de Cristina Kirchner: “Me molestó”

El ministro del Interior salió al cruce de la expresidenta tras la publicación del documento de 33 páginas con duras críticas a Milei, Caputo y la administración libertaria en el día que se confirmó que en su segundo mes de gestión el Gobierno llevó la inflación por encima del 20%.

“Se le trastocan un poco los conceptos, cuando leí el mensaje me molestó mucho. Cuando uno deja un gobierno lo menos que se puede hacer es un poco de autocrítica. Endilgarle a un gobierno que recién comienza un cuestionamiento tan brutal como el que hizo la saca de toda lógica. No soy quien para darle consejos a alguien que fue dos veces presidenta, una vez vice, y la mujer de un presidente, pero tal vez un poco de autocrítica vendría bien”, contestó Francos en declaraciones a Todo Noticias (TN).

“La expresidenta se sale de eje de lo que debe ser una persona que cumplió semejantes responsabilidades en el país y nos llevó a esta situación”, agregó.

Para Francos, CFK reapareció en este momento “por una cuestión de liderazgo en un sector de la oposición”. “La política está muy atomizada, se le abren algunos diputados, empiezan a formarse grupos distintos en las Cámaras, quizás ella habrá querido tomar un liderazgo. Además está ese sector que imagina y se ilusiona con la posibilidad que el gobierno de Milei se caiga”, consideró. “Eso es no conocerlo al presidente. Sé que es un presidente con un temperamento particular, con mucha personalidad y firmeza, no lo van a sacar de su objetivo. Se va a mantener gobernando hasta el último día de su mandato y lo va a hacer cumpliendo con lo que se comprometió con el electorado aunque le cueste políticamente. El ajuste se hace con ley o sin ley”, enfatizó.

Sobre la idea de que Milei no llegue a terminar su mandato, el ministro dijo que “es el run run de la política opositora”. “Nadie me lo ha dicho expresamente pero es el run run que se corre, que hay sectores políticos esperando que el gobierno de Milei se caiga por falta de apoyo popular. El kirchnerismo es una parte de la oposición... no ven hacia dónde va un gobierno que pretende estabilizar la economía entones creen que se va a caer el apoyo popular”, concluyó. / Infobae