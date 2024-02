El llanto de Santiago del Moro al recordar a Silvina Luna en Gran Hermano | LosPrimerosTv

El conductor vivió un emotivo momento al aire al ver imágenes de la actriz en la casa de Gran Hermano

jueves 15 de febrero de 2024

La emoción de Santiago del Moro al recordar a Silvina Luna

En Gran Hermano se armó un informe sobre todas las parejas que se formaron dentro de la casa en las distintas ediciones por el Día de los enamorados. Y, entre todas esas imágenes, apareció Silvina Luna, quien murió en agosto de 2023.

Santiago del Moro, conductor del reality, no pudo contener las lágrimas al ver el tape y se quebró en vivo. “Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho y me emocioné cuando la vi a Silvina”, explicó entre lágrimas.

Entre esas imágenes, se podía ver a una joven Silvina Luna junto a Pablo Heredia. Mientras él estaba sentado en la cocina, ella se acercó y le dijo suavemente al oído: “Estoy enamorada de vos”. El video reflejó el romance que ambos vivieron en el programa. Una vez afuera, la relación se transformó en amistad y continuó a lo largo de los años.

Al recordar todo esto, Santiago del Moro no pudo contener la emoción. Una vez que terminó el video, las cámaras mostraban al conductor con los ojos llenos de lágrimas. Con la voz quebrada, del Moro dijo mientras intentaba secarse con la manga de su saco: “Ella tiene que ver con la historia del programa. Hay que seguir. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción y que fluya como en este caso. Me emocioné hace un rato y ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia”.

Anteriormente, el conductor había destacado la importancia de Gran Hermano en la historia de la televisión. “Este programa es amado, criticado, defenestrado, visceral, es todo. Gran Hermano es todo, Gran Hermano es la televisión, pero tiene un costado que es hermoso, que tiene que ver con los sentimientos, los vínculos de las personas. A eso no hay con qué darle. Tiene que ver con la emoción, eso no se compra, no se produce, eso se da. Quiero que compartamos en este día, justamente del amor, este programa que tiene que ver con el amor y con la historia de la televisión argentina, feliz día”.

Silvina Luna murió a sus 43 años de edad el jueves 31 de agosto de 2023

Durante su paso por la casa de Gran Hermano, Silvina Luna y Pablo Heredia vivieron un intenso romance. Ese vínculo luego se transformó en amistad y perduró. Por esta razón, el exparticipante lamentó mucho el fallecimiento de la modelo. Al conocerse la noticia, el actor publicó una foto de aquel reality en el que se conocieron. “Querida amiga, hoy es la despedida. Los sucesos de la vida hicieron que el número 43 sea el de tu partida. Ya no importa la impotencia que siento, sino la comprensión, algo que dejaste muy marcado en mí siempre”, comenzó el ex GH.

“Nunca olvidaré algo que me dijiste sobre responsabilizarse, más que culpar, y aunque hoy tengo mucho dolor, bronca y nula gestión de mis emociones, quiero agradecer haberte conocido”, escribió Pablo sobre Silvina, que murió a sus 43 años de edad el jueves 31 de agosto de 2023.