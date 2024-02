El Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 con Newell’s en un amistoso histórico | LosPrimerosTv

Las Garzas se adelantaron con el gol de Shanyder Borgelin y lo empató Franco Díaz para la Lepra en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. La Pulga disputó 59 minutos y salió reemplazado por Lawson Sunderland

viernes 16 de febrero de 2024

Con Lionel Messi: Inter Miami empató 1-1 con Newell’s partido amistoso

El Inter Miami de Lionel Messi igualó 1-1 con Newell's en el marco de un amistoso internacional que marcó el cierre de la pretemporada de Las Garzas rumbo a la nueva temporada de la Major League Soccer.

El tan esperado reencuentro -aunque sea como rivales- entre Messi y Newell's finalmente tuvo lugar y el mismo fue un cotejo más que amistoso en el estado de Florida que señala la finalización en la preparación para el elenco del capitán de la Selección Argentina.

La Lepra, que venía de un brutal goleada sufrida a manos de Racing y debe volver a jugar por el torneo local este lunes, dispuso no solo de un equipo mixto sino que empleó once cambios durante el mismo para preservar al máximo a sus jugadores; pensando no solo en la recuperación por el torneo local sino también en el clásico frente a Rosario Central del domingo 24 de febrero.

Lionel Messi se mostró muy activo y gozó de grandes ocasiones para romper el cero pero la suerte, en esta ocasión, no estuvo de su lado ante el club de sus amores y se retiró cuando el reloj marcó los 15 minutos del complemento. Ya sin su presencia en el campo de juego llegó la apertura en el marcador, con Borgelin, que se elevó por sobre todos en el área del elenco rosarino para poner por delante a Inter Miami en su primer intervención del juego.

Debajo en el resultado, Newell's con sus suplentes salió a buscar nivelar nuevamente la historia y lo logró producto de una muy floja salida del local que Franco Díaz no perdonó para convertir el 1-1 primero parcial y luego definitivo en Fort Lauderdale.

No hubo tiempo para más y finalmente fue empate entre Garzas y Leprosos. Este duelo marcó el fin de la pretemporada para el equipo de Messi, que debutará en la MLS este próximo miércoles 21 cuando reciban a Real Salt Lake. Por el lado de Newell's, este lunes visitarán a Estudiantes de La Plata en el Estadio Uno para luego recibir menos de una semana más tarde a Rosario Central en el Coloso Marcelo Bielsa.

