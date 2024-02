Facundo Díaz Acosta derrotó a Jarry y es el campeón del Argentina Open | LosPrimerosTv

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón del Argentina Open, luego de imponerse este domingo sobre el chileno Nicolás Jarry en la final.

El argentino, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP e invitado especial al torneo, sumó su primer título ATP tras derrotar al trasandino (21°) por 6-3 y 6-4 en un partido que dominó desde el principio hasta el final y duró una hora y 44 minutos en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

His first ATP title. In his home city. 🥹



The moment wild card @Facudiazacosta capped off the PERFECT week in Buenos Aires!@ArgentinaOpen pic.twitter.com/Ml6cfMjVF4