Video: el insólito blooper de Manuel Roffo que le regaló la ventaja a Independiente frente a Instituto | LosPrimerosTv

El arquero surgido en Boca Juniors buscó una salida larga pero punteó el balón sin querer con su pie izquierdo y le quedó el 1-0 a Gabriel Neves en Córdoba.

domingo 18 de febrero de 2024

Independiente enfrentó un difícil rival como Instituto en cada ocasión que juega en el Monumental de Alta Córdoba. En la previa del encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, la confusión reinó en los pasillos del Rojo por dos cambios de último momento en la formación que presentó Carlos Tevez. Los de Avellaneda aguantaron las primeras amenazas de la Gloria y encontró una inesperada oportunidad por un garrafal error del arquero rival.

Fernando Alarcón gestionaba la salida por abajo y cedió para que Manuel Roffo se haga cargo de adelantar la pelota. El uruguayo Gabriel Neves aceleró en la presión y se encontró con un insólito regalo: el guardameta acomodó el balón para su pierna derecha, la punteó sin querer con la izquierda y se cayó al suelo dejando el gol a merced del mediocampista. El recién llegado de Sao Paulo definió de primera y se fue a celebrar el 1-0 a los 26 minutos del primer tiempo.

BLOOPER DE MANU ROFFO Y PRIMER GOL DE NEVES EN INDEPENDIENTE: el jugador uruguayo aprovechó un error del arquero de Instituto y abrió la victoria del Rojo en Córdoba por la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/oFdmZejaIZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2024

El arquero surgido en Boca Juniors venía siendo una de las vallas menos vencidas del campeonato doméstico ya que no recibió goles contra Deportivo Riestra, Banfield e Independiente Rivadavia. Roffo sufrió dos goles contra Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes y poco tiempo le duró frente a Independiente por el grosero error que el jugador rival aprovechó a la perfección.

Roffo llegó a la Gloria a mediados de 2022 en condición de libre luego de su breve paso en el arco de Tigre, donde se le venció el contrato y decidió no renovar. Vale recordar que el Xeneize lo dejó ir a inicios de 2020 y tampoco logró cobrar dinero por sus pases entre clubes. Manuel tuvo experiencia en las selecciones juveniles. En 2015, disputó el Sudamericano Sub 15, este año fue al Sudamericano Sub 17 y también Claudio Úbeda lo llevó como tercer arquero al Mundial Sub 20 de Corea del Sur, donde la selección quedó eliminada en primera rueda.

Poco tiempo tardó Independiente en ampliar la diferencia en el marcador por una gran subida de Mauricio Isla con posterior cesión al centro del área para que Lucas González abra el pie y estampe el 2-0 a los 32′. Los dirigidos por el Apache encontraron su mejor versión poco antes del clásico frente a Racing del próximo sábado 24 de febrero a las 17 horas en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.Infobae