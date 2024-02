Mirtha Legrand reveló qué presidente argentino estuvo enamorado de ella: “Fue platónico” | LosPrimerosTv

La diva lo confesó en su mesaza del sábado a la noche, mientras respondía una pregunta sobre otro tema de Horacio Cabak.

domingo 18 de febrero de 2024

En la emisión de su programa de este sábado a la noche, Mirtha Legrand reveló qué presidente democrático se enamoró de ella, aunque luego aclaró que se trató de “un amor platónico”.

La confesión de la diva se produjo mientras le respondía a Horacio Cabak, uno de los invitados a su mesaza, cuál había sido el presidente más intolerante con el que había tratado.

"De la Rúa”, respondió Mirtha, sin titubear. E inmediatamente salió con la revelación que nadie esperaba y que, precisamente por eso, sorprendió a todos. “Alfonsín se había enamorado de mí... Fue un amor platónico”, aseguró ante el gesto estupefacto de los invitados Martín Menem, Silvia Fernández Barrios y Matías Bagnato.

Pero lejos de ahondar sobre esta cuestión, amplió la respuesta a la pregunta de Cabak: “El que estuvo en mi programa fue Chávez. Le hice una entrevista... Era muy simpático. Le gustaban los tangos”, contó.

“En ese momento, yo hacía una entrevista antes del almuerzo. Entonces, le hago una entrevista y me dice ‘mire, había avisado al equipo que no me quedaba a almorzar’. Pero después me amplía ‘estuve tan cómodo en la entrevista que me voy a quedar a almorzar’”, añadió Mirtha, como par cuenta de la simpatía del fallecido presidente venezolano.

“Estaba Macri. Y Macri cuando se entera de que iba a comer Chávez se va. Se va del estudio. Se va a un boliche... ¡Ay, las cosa que cuento!”, señaló entre carcajadas.

“Se va a un boliche que había en la esquina del canal. Un boliche, un almacén, digamos. Y no quería volver al estudio”, precisó la conductora, de 96 años y sin poder parar de reír.

Y finalmente remató: “Rottenberg, que era el productor del programa, le dijo ‘volvé, volvé al canal, al programa porque queda un asiento vacío’. Finalmente vino, se sentó y Chávez lo conquistó”.LaVoz