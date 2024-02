VIDEO: Un alud sepultó una vivienda familiar en Salta | LosPrimerosTv

Ocurrió el fin de semana en medio de una sucesión de tormentas que azotaron la zona de Campo Quijano.

lunes 19 de febrero de 2024

TEMPORAL. Una de las escenas que dejó el paso de la tormenta por territorio salteño el fin de semana.

Las tormentas se suceden en la provincia de Salta, concentrándose en la zona de montañosa y, en algunos casos, las graves consecuencias las afrontan las comunidades que viven en las serranías.

El sábado por la tarde se registró una fuerte precipitación que arrastró una gran cantidad de sedimento que cubrió casi por completo la vivienda que don Gabriel Zerpa, comparte con su mujer y sus cuatro hijos en plena Quebrada del Toro.

Por fortuna no hubo víctimas fatales.

“Tipo siete de la tarde se largó la tormenta que duró una hora más o menos. No se podía dominar el río que pasó por sobre la casa. Se llevó las herramientas, rollos de mangueras, las mangas de la toma. Quedó todo destrozado, mercadería y artesanías, cueros de vaca, todo. Se lavaron los adobes, arrancó los aleros”, describió el dueño de casa.

La familia perdió también sus cultivos y todos los implementos que utilizan para la pequeña producción de papa y arvejas.

Llantos y desesperación

“Los chicos lloraban, no sabía que iba a hacer. Me cansé tanto palear, de poner ramas para frenar el agua, pero no se pudo. Espero que no siga lloviendo, porque sino ya va a tapar toda la casa”, relató Zerpa.

La humilde construcción se encuentra ubicada en una zona llamada El Ampasillo,del paraje Las Mesadas, municipio de Campo Quijano, departamento de Rosario de Lerma.

Se trata de un sitio de muy dificil acceso.

“Las cabritas se salvaron porque no estaban aquí. Saltó el río de arriba. Como se llenó de arena explotó y se vino por donde esta la casa. Tuvimos que romper las puertas para sacar la mercadería mojada y tratar de salvar algunas cosas”, concluyó el lugareño.