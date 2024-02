Avanzan las obras del Centro Judicial del Este | LosPrimerosTv

El futuro edificio nucleará a todos los fueros y asistirá a más de 350 mil habitantes del este tucumano que tendrán acceso a la justicia más cerca de sus hogares.

lunes 19 de febrero de 2024

En La Banda del Río Salí, el gobernador Osvaldo Jaldo supervisó el avance de la obra del nuevo Centro Judicial del Este de Tucumán que prestará servicios para los departamentos de Cruz Alta, Burruyacú y Leales. Con este proyecto, se descentralizará el Poder Judicial y brindará un mejor servicio de Justicia a las más de 350 mil personas del este tucumano.

El mandatario fue acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, los ministros Darío Monteros (Interior) y Luis Medina Ruiz (Salud); el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán Daniel Leiva y los vocales Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, el presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán Sergio Mansilla, los intendentes Gonzalo Monteros (La Banda) y Graciela Gutiérrez (Alderetes), la diputada nacional Gladys Medina, los legisladores Mario Leito, Marcelo Herrera y Hugo Ledesma; y Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán y de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.

Jaldo explicó que el desarrollo de esta obra “es una gran decisión del Poder Judicial de la provincia, como es el hecho de descentralizar el servicio de justicia para que todos aquellos que vivimos en el interior tengamos la justicia más cerca… sin hacer kilómetros de distancia”.

“Visitamos esta gran obra que se realiza por decisión de la justicia, pero también de una ley que sacó el Poder Legislativo para crear el Centro Judicial del Este de Tucumán. Tenemos hoy en la provincia tres centros judiciales: en Capital, en Monteros y en Concepción. No teníamos un centro judicial en el Este tucumano que atienda departamentos como Cruz Altas, Buruyacú y Leales. Una zona de influencia entre los dos departamentos de 350 mil personas”, comentó.

El mandatario especificó que esta obra incluye más de 6.500 m2 que será concluida en 20 meses. En el edificio funcionarán todos los fueros que funcionan en los otros centros judiciales.

“No va a hacer falta cruzar el puente de Lucas Córdoba para tener el acceso a la justicia. Con mucha alegría vemos más de 200 trabajadores hoy prestando servicio en esta obra. El gran desafío que tenemos como gobierno es generar puestos de trabajo genuinos. En momentos de turbulencias económicas a nivel nacional vemos que las variables económicas por ahí no están saliendo como deben salir, sin embargo, la gestión en la provincia de Tucumán no se para, los servicios que debemos y tenemos que prestar no se detienen”, analizó.

El juez Leiva sostuvo: “desde la Corte, los ejes directrices del trabajo que nos hemos propuesto en nuestros últimos años es el de la justicia de cercanía. Tratar de facilitar el acceso a la justicia de todas las personas que habitan Tucumán, independientemente si es que residen en el interior, en las grandes ciudades o en la misma capital”.

El ministro Monteros comentó: “este mega emprendimiento de infraestructura que es el Centro Judicial del Este acercará la justicia al interior” y agradeció el compromiso de los poderes Judicial y Legislativo para que la obra sea hoy una realidad y es impulsada con fondos provinciales administrados por la justicia.

El intendente Gonzalo Monteros dijo: “esto representa un paso más en este proceso que tiene que ver con el cumplimiento de un objetivo que nació en el 2018 cuando el Poder Legislativo sancionaba la ley que creaba el Centro Judicial del Este. Esta obra permite descentralizar la justicia tiene múltiples beneficios: motoriza el empleo y beneficia más de 350.000. Hay interés del sector privado de poder invertir en lo gastronómico y en lo institucional también alrededor de lo que será el Centro Judicial del Este. Somos agradecidos del Poder Judicial que en ningún momento se haya paralizado la obra para que ningún obrero se quede sin su fuente de trabajo”.