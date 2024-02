Jaldo aseguró que en Tucumán negocian para pagar el incentivo docente | LosPrimerosTv

El gobernador dijo que el pago a los docentes no está en discusión. Advirtió que dichos recursos se tomarán dentro de las paritarias

miércoles 21 de febrero de 2024

Las conversaciones con los gremios docentes en la provincia siguen abiertas

En el marco de las disputas que mantiene el presidente Javier Milei con los gobernadores por la “ley ómnibus” -muchos diputados que responden a los mandatarios provinciales no acompañaron algunos artículos claves en la votación en particular en el Congreso-, el Gobierno nacional anunció la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del fondo destinado al pago de subsidios al transporte.

Uno de los últimos recortes que genera dolores de cabeza a las administraciones locales y preocupación y malestar en la comunidad educativa es la no continuidad del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), un beneficio que se creó por ley nacional (N°25.053) en 1998 y que representa alrededor del 12% del salario de los maestros (unos $50.000 de bolsillo).

Hay provincias como Formosa, Misiones y Chubut que garantizaron el pago del Fonid a pesar de los recortes de la Casa Rosada. Y en idéntico sentido se expresó ayer el gobernador Osvaldo Jaldo, quien aseguró que Tucumán pagará el incentivo.

“Estamos gestionando a nivel nacional. No hay dudas de que los docentes lo tienen que percibir, hay que ver el origen de los fondos. Es lo que estamos conversando a nivel nacional y provincial”, afirmó el mandatario.

El titular del Poder Ejecutivo, no obstante, advirtió que la Provincia se encuentra en plena discusión de paritarias salariales, por lo que hay muchas cuestiones por conversar. En ese sentido, indicó que la garantía de la continuidad del pago del incentivo docente formará parte de las negociaciones paritarias que se están desarrollando. “Estos recursos no se van a dejar de pagar porque no lleguen de la Nación, pero están dentro de las paritarias que se están conversando”, expresó Jaldo en su retorno de Salta, donde compartió actos oficiales con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.

¿Qué es el Fondo Nacional de Incentivo Docente?

El Fondo Nacional de Incentivo Docente, conocido popularmente entre los educadores como Fonid, era un plus económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos maestros y profesores.

Ese aporte salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024. Fue implementado durante el gobierno de Carlos Saúl Menem (PJ) luego de una protesta (Carpa blanca docente) que duró 1.003 días.

Tras la no renovación, los sindicatos advierten que si no se recompone ese ítem salarial peligra el inicio de clases en todo el país.

El Fonid fue implementado a finales de la década del 90′. El reclamo docente que desencadenó el pago de este incentivo incluyó un plan de lucha de 1003 días, además de la instalación de la Carpa Blanca.

La norma que creó el Fonid fue la Ley N.º 25.053. En su Artículo 1°, establecía que el instrumento iba a ser financiado con un impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama, embarcaciones y areronaves. Lo recaudado por ese tributo iba a ser destinado “al mejoramiento de la retribución de los docentes, de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”, especificaba la norma.