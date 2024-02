Cuánto aumentarán los planes sociales y las jubilaciones ante la suba del salario mínimo | LosPrimerosTv

Hay ciertos ingresos atados directamente al salario mínimo y se actualizan de manera automática

miércoles 21 de febrero de 2024

Los jubilados que tienen los 30 años de aportes cobran 82% del salario mínimo

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) fue fijado en $180.000 para febrero y en $202.800 para marzo. Con ese cambio, miles de beneficiarios de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) percibirán aumentos en sus planes y prestaciones.

Más de 1,3 millones de jubilados y pensionados que se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, sin acudir a moratorias, percibirán en febrero una mejora.

Esto es así porque, desde 2018, este grupo de jubilados no puede cobrar menos que el 82% del SMVM. El 82% del SMVM de febrero equivale a $ 147.600 y el haber mínimo es de 105.713. Por eso, deberán recibir la diferencia entre lo que ya cobraron ($ 22.207) y lo que deberían recibir (un total de $ 41.887).

En marzo, al subir el SMVM a $ 202.000, esos jubilados también cobrarían un plus porque el haber mínimo rondaría los $ 137.000 y el 82% de $ 202.000 sumaria $ 165.400

El importe de febrero se suma al bono de $ 55.000 que cobraron en diciembre, enero y febrero. Y también al valor del bono que se fije para marzo.

Ese adicional es porque el artículo N° 5 de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, especifica que los jubilados y pensionados “con 30 años o más de servicios con aportes efectivos” cobrarán “un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y se jubilaron acudiendo a moratorias no reciben ese plus. Los jubilados y pensionados con haberes medios y más altos tampoco reciben este suplemento ni los bonos que se fueron otorgando durante estos años.

Anses actualizará los montos a pagar a los jubilados que hicieron los 30 años de aporte.

Asimismo, hay un programa cuyo ingreso está directamente atado a la evolución del SMVM. Se trata de “Acompañar”, un plan que está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Entre los beneficios que ofrece a las personas que se encuentran en esa situación, se incluye un pago equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. De esta manera, las beneficiarias pasarán de cobrar $156.000 a $202.800.

Más beneficiarios

Así como el Salario Mínimo afecta cuánto cobran algunos beneficiarios, también decide quiénes cobran algunas prestaciones. Es lo que ocurre por ejemplo con la Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación que está reservada para aquellas familias con un ingreso igual o inferior a una SMVM. Con el monto anterior, podían percibir el beneficio los beneficiarios con un sueldo inferior a $156.000, pero ahora estarán incluidos quienes ganen hasta $202.800. Al flexibilizarse el requisito, más personas pasarán a formar parte del programa.

Pasa exactamente lo mismo con las Becas Progresar. La exigencia para que los estudiantes cobren el beneficio es que su grupo familiar no exceda los tres salarios mínimos. Por lo tanto, el ingreso mínimo saltará de $468.000 a $608.400.

Dudas por Potenciar Trabajo

No está claro qué pasará con los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. A pocas horas de haber comenzado la gestión del nuevo gobierno, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el plan ya no se seguiría actualizando por inflación, por lo que los titulares del programa seguirían cobrando siempre $78.000 por mes (la mitad de un Salario Mínimo de diciembre del año pasado). Sin embargo, la medida no ha sido oficializada hasta el momento, por lo que no se descarta que finalmente sí haya actualización. De ser así, los titulares pasarán de cobrar los actuales $78.000 a $101.400.