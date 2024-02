Lionel Messi debuta oficialmente en este 2024 | LosPrimerosTv

Inter Miami se prepara para recibir a Real Salt Lake en el partido inaugural de la temporada de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Este enfrentamiento marcará el debut oficial del equipo de Lionel Messi en el año.

Durante la pretemporada, Inter Miami realizó una extensa gira que abarcó más de 40 mil kilómetros, con viajes a destinos como Texas, El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón.

