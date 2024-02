El conmovedor mensaje de uno de los argentinos que sobrevivió al choque en Playa del Carmen | LosPrimerosTv

Con el paso de los días, el trágico accidente que ocurrió en México en una autopista de Playa del Carmen en el que murieron cinco argentinos va sumando detalles. Micaela Papiermeister (23) y Lucas Yamil Figallo (30) son los únicos sobrevivientes del fatal accidente automovilístico.

Lucas es de la ciudad de Mar del Plata, según indicó el portal Ahora Mar del Plata. En sus redes sociales, Figallo se presenta como modelo, entrenador, técnico en preparación física y musculación deportiva. Aunque no lo dice, también es un viajero. Antes de llegar a Playa del Carmen, en 2023, estuvo en distintas partes de Brasil.

Desde la habitación del hospital La Joya, donde permanece internado desde el domingo, el joven compartió algunos detalles de su evolución con sus más de 32 mil seguidores.

“No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir”, comienza Figallo en una de sus publicaciones. "Quiero dar desde mi lugar, mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos", agregó, visiblemente conmovido.

En otro de los posteos, Figallo subió una foto en la que se lo ve acostado en una de las camas de la clínica con ambas piernas vendadas. "Quiero darle las gracias a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando", destacó.

"Les voy a contar un poco como estoy", describió el joven en otro de sus mensajes que lo grafica con una foto de una ventana de la clínica donde lleva a cabo la rehabilitación.

Y precisó: "Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa, les contaré. Sólo les pido que sigan alentándome como siempre, si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar". El posteo lo cierra con un emoji de estar rezando.

El accidente fatal

El incidente vial se dio este domingo por la tarde en una ruta del estado mexicano de Quintana Roo donde una camioneta Suzuki en la que viajaban los argentinos perdió el control, cruzó de carril y terminó impactando contra una van que estaba estacionada.

El grupo de argentinos volvía de Belice luego de realizar un trámite de renovación de estadía en México, y en ese contexto ocurrió el accidente.

La repatriación de los cuerpos Mientras Micaela Papiermeister lucha por su vida y Lucas Yamil Figallo se recupera de las fracturas, los familiares de las víctimas fatales -Maximiliano Nicolás Laviano (25); Hernán Ezequiel Sibella (35); Vanesa Paola Silvia Díaz; Nahuel López (26) y Gerónimo Amengual (33)- intentan avanzar con el tema de la repatriación de los cuerpos. “Los cuerpos están allá y nadie se hace cargo para poder traerlos, desde Cancillería nos dijeron que no pueden hacer nada. Después nos dieron una lista de funerarias que nos pasaron precios de hasta 8.000 dólares. Una locura. Estamos resolviendo todo de manera particular, tanto a nivel económico como burocrático”, explicó Florencia, la hermana de Nahuel López en una entrevista y aseguró que la colecta de dinero sigue vigente. “La información que tenemos es que Aerolíneas Argentinas tiene vuelos los días martes, jueves y domingos. Dependemos que los papeles estén antes del jueves. Si no, no vamos a poder traerlos antes del domingo”, dijo Florencia. Respecto a lo que dijo Cancillería Argentina, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que cooperaron en lo que pudieron, pero que “no es competencia del cónsul abonar costos de repatrios de cenizas o restos mortales de ciudadanos argentinos fallecidos en el exterior, correspondiendo a los seguros contratados o a los familiares asumirlos”.