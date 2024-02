Fernanda Iglesias denunció a Roberto Pettinato por acoso | LosPrimerosTv

La periodista volvió a apuntar contra el exconductor de Duro de Domar: “Yo no podía hacer nada, porque en esa época te quedabas sin laburo”.

miércoles 21 de febrero de 2024

Fernanda Iglesias vivió episodios terribles con Roberto Pettinato. (Foto: captura de América - instagram/rpettinato)

La periodista Fernanda Iglesias denunció públicamente a Roberto Pettinato al exponer que él abusó de ella cuando trabajaban juntos. La panelista dio detalles estremecedores: aseguró que él le tocaba sus partes íntimas sin su consentimiento y que además se masturbaba frente a ella.

La panelista se encargó de aclarar que entre ellos no existió ningún romance, pese a que en aquella época los rumores no dejaban de sonar. “Yo nunca fui su novia, yo fui acosada por él. Se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, así como si fuera una violación. Y se dijo que yo tenía una relación, cuando yo estaba siendo acosada”, sostuvo al aire de LAM (América).

“¿Entraba y se te tiraba encima?”, preguntó Ángel de Brito. “Sí, como si fuera una violación”, ratificó Iglesias. “Yo no podía hacer nada, había momentos en los que estaba como avasallada, que pase lo que tenga que pasar y que el tipo después no me trate mal al aire”, siguió la periodista, contextualizando el hecho en la televisión de quince años atrás.

Más adelante la periodista se refirió a otro ciclo que compartió con el exsaxofonista de Sumo y al que se había referido la invitada: “En Un mundo perfecto, donde él se masturbó adelante mío en el camarín, empecé a decirle a mi novio que me acompañe”. Ante la consternación de sus compañeras de panel, Iglesias reflexionó. “Lo peor de todo es que no me daba cuenta de que estaba siendo acosada, yo pensaba que era lo que tenía que pasar en la tele. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado, lloré tres días seguidos”.

La primera vez que la periodista se animó a hablar de los presuntos acosos del popular conductor fue en 2018, al aire de programa Hay que ver (elnueve). “Voy a contar esto, porque son tantas las cosas que uno se va acordando... Una vez me pasó que él (Pettinato), adentro de un camarín, se masturbó delante mío. Un poco fuerte, ¿no? A él le parecía normal... Habíamos entrado para hablar, él era muy de agarrarte”, relató.

El supuesto hecho habría sucedido cuando Fernanda era parte del programa Duro de Domar. “Encima uno tiene buena onda porque es simpático, así como lo ves hace chistes, a vos te parece un capo porque es un genio, lo admirás en algún punto”, dijo.

Con respecto a la posibilidad de denunciarlo, Iglesias contó que en “en ningún momento” se le ocurrió: “Era todo tan natural... no lo hacía solo conmigo, sino con todas: maquilladoras, productoras. Yo trabajé muchos años con él y siempre fue así”.