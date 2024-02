Las razones científicas de por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras | LosPrimerosTv

Distintos estudios se han centrado en el insecto que más peligro significa para el ser humano. Expertos explican las estrategias para evitar ser picado con frecuencia

Hay varias razones por las que los mosquitos prefieren picar a una persona y no a otra, según la ciencia

Siempre pasa que en una reunión al aire libre, de diez personas presentes, dos terminarán mucho más picadas que el resto. Y no tendrá que ver con que se hayan olvidado de aplicarse repelente. Desde “soy un imán para los mosquitos”, hasta “a mí no me pican nunca”, por estos días son las frases que más se escuchan.

Es que científicos estimaron recientemente, que el 20% de las personas son especialmente “deliciosas” para los mosquitos y son picadas con más frecuencia de manera constante. Y aunque los científicos aún no tienen una cura para esta dolencia, aparte de prevenir las picaduras con repelente de insectos, sí tienen una serie de ideas sobre por qué algunos de nosotros somos más propensos a sufrir picaduras que otros de acuerdo a distintos factores internos (propios) o externos que listaron.

¿Cómo eligen a quién picar los mosquitos?

De acuerdo a un trabajo publicado en la revista Medical Discovery News de Estados Unidos, el doctor Jonathan Day, profesor de entomología médica en la Universidad de Florida en Vero Beach, explicó que entre los factores que influyen la decisión del mosquito de a quién convertir en su huésped están el tipo de sangre, el metabolismo, el color de tu ropa e incluso el hecho de tomar cerveza.

“Aproximadamente el 85 por ciento de lo que te hace más deseable o menos deseable (para los mosquitos) está integrado en tu ADN”, indicó Timothy C. Winegard, profesor de historia en la Universidad de Colorado Mesa y autor del libro El mosquito: una historia humana de nuestro depredador más mortífero, publicado por la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos.