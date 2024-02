Aúnan esfuerzos para el inicio del ciclo lectivo 2024 en el este tucumano | LosPrimerosTv

Jaldo lanzó el Programa Provincial Interministerial de Acompañamiento y Asistencia Territorial a Establecimientos Educativos de Gestión Estatal en la Sección Este.

jueves 22 de febrero de 2024

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2024, el Gobierno tucumano coordina estrategias en el marco de los preparativos para que las aulas estén en condiciones para recibir a los niños, niñas, jóvenes y adultos. Con esa premisa hoy el gobernador Osvaldo Jaldo lanzó el Programa Provincial Interministerial de Acompañamiento y Asistencia Territorial a Establecimientos Educativos de Gestión Estatal en la Sección Este.

"Este programa no es otra cosa que todo el Gabinete Provincial a disposición de las directoras y supervisoras y del Ministerio de Educación, en las más de 1.300 escuelas de la provincia de Tucumán", afirmó Jaldo en la presentación del programa este jueves en Villa Fiad, Leales.

Junto a Jaldo estuvieron el vicegobernador, Miguel Acevedo; los ministros Susana Montaldo de Educación; Santiago Yanotti de Obras Públicas; Darío Monteros del Interior; Luis Medina Ruiz de Salud; y Eugenio Agüero Gamboa de Seguridad.

El Primer Mandatario destacó la reunión "con las directoras y supervisoras de las 500 escuelas que tenemos en el este tucumano" y aseguró: "Tenemos la responsabilidad de abrir las puertas de los establecimientos, de mantenerlos ediliciamente y buscar tener matrícula plena. Queremos que todos los chicos de cada una de las ciudades y comunas del interior vayan a clases".

En esa línea, el jefe del Poder Ejecutivo provincial remarcó la implementación del Boleto Estudiantil, "para que la cuestión del transporte no sea un costo y sea más seguro". Y remarcó que la Provincia está "invirtiendo en el funcionamiento de los establecimientos educativos" destacando la presencia en el programa interministerial de "todos los funcionarios que tienen que ver con las cuestiones edilicia, los caminos y lo pedagógico".

Por otro lado, Jaldo llevó tranquilidad a la familia educativa: "Queremos decirle a la docencia que, con este Gobierno, que apenas lleva 120 días, no se va a sentir sola. Los ministros de Educación, Salud, Educación, Obras Públicas, van a estar recorriendo las escuelas".

"Este programa interministerial es en apoyo a la docencia y a los chicos tucumanos", manifestó y añadió: "En tiempos difíciles, de problemas económicos, sociales, vamos a redoblar los esfuerzos para sacar adelante a una de las áreas más importantes como es la educación".

En el acto también estuvieron las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; y los intendentes Elvio Salazar de Simoca, Gimena Mansilla de Aguilares, Raquel Graneros de Graneros, Antonio Moreno de Trancas, Graciela Gutierrez de Alderetes; Francisco Caliva de Tafí del Valle; la comisionada de Quilmes y Los Sueldos, María Celeste Argañaraz y delegados comunales de la zona este.

Del mismo modo, participaron el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los legisladores Roberto Moreno, Marcelo Herrera, Cacho Gómez, Walter Herrera, Roque Argañaraz, Jorge Leal, Alejandra Cejas, Javier Morof, Tomás Cobos, Maia Martínez; el secretario de Planificación y Relaciones Institucionales, Daniel Herrera; la directora del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry; el jefe de Policía, Joaquín Girveau Olleta y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Marcelo Nazur.

Por su parte, el Vicegobernador adelantó que está previsto presentar el programa mañana en el oeste provincial y próximamente en Capital. "Queremos aunar esfuerzos y que la docencia tucumana cuente con el apoyo de todo el gabinete, como lo decidió el Gobernador", afirmó.

"Estas reuniones son importantes porque podemos vernos todos, cara a cara, escuchar los requerimientos de los docentes y cada uno de los ministerios, dar la apoyatura que deba dar en cada uno de los casos", sostuvo Acevedo y agregó: "Es un año difícil pero el Gobernador ya lo dijo, vamos a trabajar todos en conjunto para que garantizar que la educación en Tucumán se viva plena en este 2024".

A su turno, la ministra Susana Montaldo celebró el encuentro y adelantó que habrá un equipo en cada municipio y en cada comuna. "Estará formado por representantes de cada ministerio, y también del gobierno local, para poder trabajar con las escuelas, brindar un mejor servicio, y también para tratar de trabajar con los clubes del lugar, con los centros culturales, y todos los proyectos que tenga el municipio y la comuna para que lo podamos desarrollar", explicó.

Para el ministro de Salud, el programa "es una excelente idea del Gobernador y del Ministro del Interior, para apoyar a la educación entre todos los ministros, los legisladores y todos los poderes políticos".

"Sin educación no hay futuro y nosotros estamos presentes porque un niño para poderse educar adecuadamente necesita estar sano, acompañado y bien alimentado", afirmó Medina Ruiz que garantizó que habrá referentes de salud en cada establecimiento para confeccionar la ficha escolar y luego "acompañando todo el año lectivo para estar atento a cualquier problemática de salud que pueda surgir".

Finalmente, Marcelo Nazur, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, dijo: "Tenemos un programa de recuperación del red de caminos lanzado hace 40 días, muy exitoso que está recuperando toda la red terciaria y secundaria de la provincia".

"Sabemos que los caminos son el primer eslabón de la cadena. Sin camino no hay educación, sin camino no hay salud y sin camino no hay seguridad", cerró.