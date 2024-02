Exhortan a los empresarios a que se abstengan de imponer cupos y/o restricciones al pasaje | LosPrimerosTv

Durante el pasado miércoles, en la web de Los Primeros y también nuestras redes sociales, la periodista Mariana Romero sacó a la luz una situación que generó mucha polémica en el ambiente del Transporte Público y hasta el mismo gobernador Osvaldo Jaldo habló del tema.

Dos personas con discapacidad fueron bajadas de una unidad de la empresa Agua Dulce. El transporte adujo en un comunicado que la crisis que vive el sector será costeada por los discapacitados y los jubilados:

A raíz de esto, Jaldo aseguró que “nadie nos comunicó nada oficialmente; el boleto estudiantil y de jubilados los venimos pagando en tiempo y forma, son beneficios que vamos a seguir dando”.

Este jueves, la Dirección General de Transporte envió un exhorto a AETAT para que las empresas se abstengan de imponer cupos y/o restricciones al pasaje.

El escrito lleva la firma del director Sergio Apestey y dice:

"Sobre el caso particular y como autoridad de aplicación de las Leyes que regulan el transporte público de pasajeros se proceda a exhortar a los concesionarios a que se abstengan de imponer cupos y/o restricciones o limitaciones en la a cantidad de pasajeros que gozan del beneficio del traslado gratuito en todas las unidades, en consecuencia se proceda a dar estricto cumplimiento con la normativa legal vigente de trasladar gratuitamente a las personas mencionadas en el art. 26 -inc. 12 de la Ley 6210, observando y haciendo observar que dicho texto normativo no establece ni determina restricción alguna ni cupo sobre la cantidad de personas jubiladas, estudiantes y discapacitados que se deben trasladar en cada unidad y/o en cada servicio.

Asimismo y desde este Organismo Oficial como autoridad de aplicación se procede a exhortar a que se cumpla acabadamente con lo dispuesto en las Leyes Provinciales que regula el transporte público"