EDET advierte a los usuarios por estafas telefónicas | LosPrimerosTv

La empresa de distribución de energía emitió un comunicado de prevención a raíz de situaciones ocurridas y denunciadas.

jueves 22 de febrero de 2024

Algunos usuarios de la empresa de distribución de energía en Tucumán (EDET) han sido apuntado por presuntos estafadores, quienes buscaron engañar en busca de información personal.

Las víctimas recibieron comentaron que recibieron un llamado desde la compañía encargada del suministro de energía eléctrica en la provincia donde anticipan a la persona que realizarán cortes de luz en el domicilio “por mantenimiento del medidor” durante “aproximadamente una hora y media”.

“Me pidieron un número de celular dónde me mandan un supuesto 'número de gestión' y me pedían que le dé ese número, cuando leo decía: ‘no compartas este código con nadie’, el código de verificación es: XXXXXX”, continúa el texto. Si la víctima entrega esos números, el estafador accede a su teléfono a través de la aplicación de Whatsapp.

“Por favor tengan cuidado no pasen ningún dato, lo que quisieron hacer es hackearme el whatsapp”, cierra el mensaje.

Ante esta situación, la empresa se vio obligada a emitir el siguiente comunicado de prevención para los usuarios.