¿Cómo continuarán las paritarias en Tucumán? | LosPrimerosTv

El gobierno completó este jueves la primera etapa de conversaciones con los gremios estatales.

jueves 22 de febrero de 2024

En el marco de la mesa de negociaciones salariales, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se reunió con representantes gremiales de Vialidad provincial, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y del Instituto Provincial de la Vivienda.

De los encuentros el ministro Amado fue acompañado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

El ministro repasó: "Desde el día lunes venimos conversado con los distintos representantes de los trabajadores. Empezamos con educación, continuamos con los gremios de UPCN, ATE, gremios de entidades autárquicas y hoy hemos culminado con SADOP que es Educación Privada y con la Policía de la Provincia de Tucumán".

"Las primeras reuniones siempre sirven para que nosotros, a través del Ministerio de Gobierno y de Educación, escuchemos las propuestas, las necesidades que tienen que ver con lo salarial y con el pase a planta permanente de los temporarios, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo en cada uno de sus lugares", dijo Amado que adelantó que el viernes analizará los pedidos junto al Ministro de Economía, Daniel Abad y el Gobernador, Osvaldo Jaldo.

Según informó el ministro de Gobierno, el Ministro de Economía regresa a la provincia esta noche desde Buenos Aires adonde, por indicaciones de Jaldo, se reunió con el Ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos. "Estamos teniendo una buena recepción a nuestros requerimientos necesarios para poder cumplir en tiempo y forma con el pago de los sueldos como lo venimos haciendo pero también esa recomposición salarial tan requerida por los representantes de los trabajadores", sostuvo.

"La inflación que no cesa y nosotros vamos a tratar de llevar, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobernador, esa recomposición salarial al mayor número posible siguiendo las condiciones económicas en que esté la provincia", confirmó Regino y garantizó que la semana que viene darán porcentajes para pagar a cada uno de los representantes de los trabajadores.

El ministro Amado se refirió también a la situación de los policías retirados. "Les corresponde el pago de los últimos $40.000 que ya han sido efectivos a los que están en funciones y eso va a ser abonado una vez que se termine toda la documentación", dijo y explicó: "son 124 hojas de quienes son los beneficiarios de este bono y en la semana próxima, como lo hicimos el mes pasado, entre el 26 y el 27 van a estar cobrando ya cada uno de estos beneficiarios".

Al respecto, Víctor Hugo "Kiko" Bazán, secretario general del Sindicato de Personal de Vialidad Provincial, comentó: “Vinimos a dialogar con el Ministro de Gobierno y Justicia. Sabemos la situación económica del país y Tucumán no está exenta. Planteamos necesidades del sector que serán analizadas por el Ministerio de Economía. Trabajamos en la mejora de los campamentos donde pernoctan 800 obreros de lunes a sábados. En los próximos meses estaría solucionada la cuestión de la indumentaria cuando se reactive el impuesto a los combustibles”.

Margarita Sánchez Veliz, secretaria general del Sindicato de la Estación Experimental Obispo Colombres, sostuvo: “fuimos convocados por el Gobierno para dialogar sobre los incrementos salariales para que los trabajadores tengan un alivio económico ya que la situación está muy mal. No se habló de porcentajes. Nosotros pedimos que se dé un sueldo acorde a la inflación. En la Estación Experimental es una institución no acorde al resto de la administración porque ahí el empleado sabe cuándo ingresa pero no cuándo concluye su jornada porque son trabajos a campo. Nosotros pedimos que el acuerdo salarial llegue a los trabajadores para que estén conformes. Somos más de 450 trabajadores entre técnicos y obreros con sueldos de 200 mil pesos. Fue un dialogo bueno en esta primera reunión”.

José Ramos, referente del IPV, manifestó: “tuvimos la oportunidad de manifestar al ministro la realidad de los trabajadores del IPV. Creemos que una recomposición salarial tiene que ser lo antes posible. Expresamos algunas necesidades del sector. Sabemos que las cuentas provinciales son complicadas. Sabemos que la relación con Nación influye mucho en esto y entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo para que las obras no se paren. No hablamos de porcentajes porque todavía los números no están claros”.

Además sostuvo: “La plantilla salarial provincial es grande. Hay que ver hasta cuánto puede incrementar la provincia. Esperamos la propuesta del Gobierno para la semana que viene. La necesidad es imperiosa ante la incertidumbre y los incrementos de los servicios. Nosotros tenemos los mismos sueldos de la administración pública. Son sueldos de 250 mil pesos. Reconocemos que el ministro Regino Amado abrió las puertas al diálogo. Esto siempre es importante que escuchen las necesidades de los trabajadores. Los trabajadores somos parte del gobierno, entendemos que no podemos afectar a la economía de la provincia, pero es verdad que los trabajadores no llegan a fin de mes”.

Luego fue el turno de la Policía de Tucumán. Allí se sentaron en la mesa el ministro de Seguridad, el jefe y el subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo.

"Estamos dialogando, fue una reunión para acercar pautas y seguir trabajando sobre esto", dijo Girvau tras la reunión que remarcó: "Queremos que las autoridades sepan de las necesidades que tiene el Policía”.

En esa línea, el jefe de la fuerza llevó tranquilidad a los efectivos policiales: "Les decimos que este comando superior va a buscar el mejor de los arreglos", dijo y adelantó que en los próximos días continuarán las negociaciones.

Mario Dinionisi, secretario general de SADOP, comentó: “Estimo yo que los colegios privados no van a poder fijar un aumento de cuotas hasta que no tengan realmente cuál es el aumento salarial, porque el mayor costo que tienen los colegios es la planilla salarial” y dijo: “creo que la educación es pública y –con las escuelas estatales- solamente nos diferencia de la gestión (pública o privada). Pasa con el transporte, un servicio público prestado por privados”.