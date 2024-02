Milei enviará una ley al Congreso para penar a los funcionarios que emitan dinero para financiar al Tesoro | LosPrimerosTv

El Presidente afirmó que presentará una iniciativa al Poder Legislativo para que juzgue con cárcel a la dirigencia política que “de manera directa o indirecta” estén detrás del financiamiento al Tesoro

viernes 23 de febrero de 2024

Javier Milei, durante una entrevista en TN (Captura de video)

Javier Milei avanza con su plan de ajuste fiscal y en línea con su postura en contra de la emisión monetaria, el presidente anunció este jueves que enviará una ley al Congreso de la Nación para penar con prisión a cualquier funcionario que emita dinero para el Tesoro.

También contó que le comentó a Gita Gopinath, subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), su propuesta de penalizar a las autoridades políticas que emitan dinero. “No lo podía creer, le sorprendió mi nivel de ortodoxia”, dijo.

“Nos gustaría avanzar a un sistema de competencia de monedas manteniendo el peso y con una ley que vamos a estar enviando al Congreso que básicamente va a definir al señoreaje como un delito penal”, aseguró. Y explicó: “Si el Banco Central (BCRA) financia al fisco de manera directa o indirecta terminaría en la cárcel el presidente del BCRA; el directorio; el presidente de la Nación y todos los diputados y senadores que voten un presupuesto que tenga como financiamiento la emisión de dinero”.

Milei, no obstante, aseguró que el envío del proyecto no será inmediato: “Lo haremos cuando estemos en condiciones de abrir el mercado, cuando terminemos de sanear el BCRA y podamos armar y construir el sistema de competencia de monedas con el peso”.

El Presidente, en la entrevista que otorgó al canal TN, sostuvo que “la competencia de monedas es una semidolarización, es un paso previo a la dolarización, pero puede terminar ocurriendo [la dolarización] porque así lo decida la gente”.

“El Fondo se comprometió a seguir acompañándonos. Eso significa avalar un programa. La posición del Fondo es trabajar al lado nuestro. Están fuertemente comprometidos con nuestro éxito, quieren que nos salga bien y están dispuestos a acompañar”, afirmó sobre las palabras que le trasmitió Gopinath en la reunión que mantuvieron en Casa Rosada.

La nueva ley que presentará el Gobierno deberá ser debatida por el Congreso de la Nación luego del traspié de la Ley Ómnibus, la cual regresó a comisiones luego de que el oficialismo no consiguiera el respaldo de los bloques para aprobar artículos que consideraban fundamentales.

El proyecto para penar la emisión de dinero es comunicada por el Presidente horas después de que Milei recibiera en Casa Rosada a la subdirectora del FMI, con quien discutió la marcha de su plan económico y los nuevos términos del acuerdo.

Se trata de Gita Gopinath, mano derecha de Kristalina Georgieva, que una reunión política con el mandatario que fue preparatoria para el inicio de las discusiones técnicas sobre la renegociación del acuerdo por la deuda, que vence en septiembre, y cuyo replanteo podría incluir, como desea el Gobierno, la fijación de fechas para nuevos desembolsos.

El titular del Poder Ejecutivo, por otra parte, dijo que quiere “llegar a mitad de año con un dígito de inflación” y vinculó el proceso de baja de inflación con haber “alcanzado el equilibrio fiscal”. “Tuvimos el coraje para hacerlo”, sacó pecho. Para febrero afirmó que “15% sería un numerazo”.

El mandatario se mostró ofuscado con quienes dicen que “hay más licuadora que motosierra”. “Eso es mentira. Eliminar la obra publica es motosierra. Eliminar las transferencias a las provincias es motosierra”, afirmó. “¿Eliminar el INADI también es motosierra”?, le preguntó el periodista Jonatan Viale en la entrevista. “Sí”, respondió. “Esas 400 personas salen del Estado”, afirmó en relación a los trabajadores de la institución.

Sin embargo, el ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, afirmó en un comunicado que “las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del ministerio de Justicia” y negó que todas las personas vayan a ser despedidas: “El personal idóneo que trabaja en el INADI será transferido al Ministerio [de Justicia]”.

Asimismo, al ser consultado sobre la marcha de su Gobierno y la performance parlamentaria del oficialismo, Milei afirmó: “Al círculo rojo le causa repulsión mi presencia. No la ven y no se dan cuenta que con 38 diputados lo lógico era que no pudiera salir, pero sirvió para ordenar el espectro ideológico. No pueden superar el odio de haber errado tanto. Mi imagen positiva sigue igual a la que asumí porque la gente entiende que el camino alternativo era peor. Tendré enemigos en el círculo rojo, pero tengo más de 15 millones de personas que me apoyan”.

“No somos un error, somos un cambio estructural que quiere un cambio de 180 grados y terminar con el statu quo. La gente los desprecia, los detesta, los odia. Un político convencional no puede pisar la calle porque lo linchan, si no lo linchan es porque no lo conocen, si lo conocieran lo descuartizarían”, añadió.