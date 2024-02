Javier Milei afirmó que "un 15% de inflación en febrero sería un numerazo" | LosPrimerosTv

“Como expresión de deseo, queremos llegar a mitad de año con un índice de precios al consumidor de un dígito”, aseguró el mandatario

viernes 23 de febrero de 2024

Javier Milei habló de la inflación

El Presidente Javier Milei habló de la inflación, que tanto aqueja a los argentinos y se refirió a los números de febrero que podrían ubicarse por debajo del 15%. Además, consideró que la cifra significaría “un numerazo”.

“La primera semana de enero la inflación venía viajando a un ritmo de 3700% anual, en la segunda semana trepó a 7500%. No es una exageración, el dato de diciembre para el índice mayorista fue del 54% e interanual daba 17.000%. Estábamos en una hiper”, explicó Milei en una entrevista en TN.

“Estamos sorprendidos porque, a pesar de tener un arrastre estadístico de 6 o 7 puntos, en enero (el Índice de Precios al Consumidor que difunde el INDEC) dio alrededor de 20% y si le sacas el arrastre quedaría por debajo del 15% en febrero”, completó.

En rigor, la inflación de enero fue de 20,6% y acumuló 254,2% en los últimos 12 meses. El dato significó una desaceleración con respecto a diciembre, que había marcado un máximo mensual de 25,5%.

En palabras del Presidente, “hoy tenemos una recomposición de precios relativos y la inflación va a seguir bajando. Como expresión de deseo, queremos llegar a mitad de año con un dígito”.

“No somos un error, somos un cambio estructural que quiere un cambio de 180 grados y terminar con el statu quo. La gente los desprecia, los detesta, los odia. Un político convencional no puede pisar la calle porque lo linchan, si no lo linchan es porque no lo conocen, si lo conocieran lo descuartizarían”, añadió.

“A la gente siempre le dije la verdad. Nunca ganó un candidato que en campaña decía que iba a ajustar. Lo hicimos nosotros porque tuvimos el coraje de hacerlo. Dicen que tenemos mucho de licuadora y poco de motosierra. Piensan que eliminar la obra pública es licuación, pero es motosierra. Eliminar las transferencias a las provincias también es motosierra”, cerró Milei.

En qué consiste el proyecto de Milei para que vayan presos los funcionarios que emitan dinero para el Tesoro

Javier Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para el Tesoro. Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale y aseguró que el objetivo de esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo.

“El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

El proyecto para penar la emisión de dinero es comunicada por el Presidente horas después de que Milei recibiera en Casa Rosada a la subdirectora del FMI, con quien discutió la marcha de su plan económico y los nuevos términos del acuerdo.

El mandatario se refirió a dicha reunión que mantuvo con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, y ratificó que el Gobierno podría llegar a un nuevo acuerdo con el organismo, como anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en el mismo programa.