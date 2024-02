Atlético no aceptó la oferta de la MLS y Pereyra se bajó del partido de este lunes | LosPrimerosTv

Desde la CD del Decano confirmaron que las negociaciones con el New England Revolution aún están en pie.

domingo 25 de febrero de 2024

Joaquín Pereyra está cerca de dejar Tucumán y emigrar a los Estados Unidos. Pero su llegada a la MLS no será fácil. Antes, Atlético debe ponerse de acuerdo con el New England Revolution, situación que hasta el momento no ha ocurrido pese a que las negociaciones siguen en pie.

Desde la CD del Decano informaron que no aceparon la primera oferta del club norteamericano y el futbolista tomó la determinación de no jugar el partido de este lunes contra Central Córdoba.

