Histórico: Baéz superó a Navone en la gran final argentina en Río y ganó su titulo más importante | LosPrimerosTv

La historia soñada de Navone, esa que había arrancado en la qualy y que se siguió escribiendo a lo largo de la semana, tuvo el desenlace que no esperaba. Uno que acabó con el cuento dorado. Y Báez fue el villano de la película de su compatriota, pero el actor principal en la suya. Silbando bajito y sin buscar los flashes de las cámaras, el nacido en Billinghurst jugó un partidazo. No tuvo puntos bajos. Todo fue para él, dado que dictó el ritmo del partido, se encargó de dominar de revés y estuvo preciso con el drive. Además, se trató del jugador que más arriesgó: nunca se resistió a tomar la iniciativa, siempre intentó dar uno o dos pasos adelante de la línea de base y no retrocedió en ningún momento pese a los intentos de ataque de su rival.

Sebaaaa 🤩@sebaabaez7 claims his 5th career ATP title in Rio and takes the sole lead for most titles among active Argentine players!#RioOpen10Anos pic.twitter.com/n8CXzhXVAV