Causa Vialidad: el fiscal pedirá que le dupliquen la condena a Cristina Kirchner | LosPrimerosTv

El fiscal de Casación Mario Villar iniciará este lunes en Comodoro Py las audiencias para revisar la condena de la ex presidenta por las obras a Lázaro Báez. Cuándo será la defensa de la ex mandataria

lunes 26 de febrero de 2024

Cistina Kirchner

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, pedirá que la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner por las obras viales en Santa Cruz se agrave por el delito de asociación ilícita y que pase de 6 a 12 años de prisión.

Además, solicitará que sean condenados los absueltos en el juicio oral -entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido- y que se confirme el decomiso de 84 mil millones de pesos que ordenó el tribunal.

Todo ocurrirá en una serie de audiencias que comenzarán este lunes desde las 11 en los tribunales de Comodoro Py y que será el inicio por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de la revisión del fallo que en diciembre del 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2. La audiencia es presencial -se estima que se hará en la sala AMIA de Comodoro Py- y se transmitirá por Youtube.

La audiencia de hoy será la primera de un total de seis, las cuales finalizarán en abril. Durante estas, las partes expondrán sus argumentos. Después del fiscal será el turno de las defensas de los 13 acusados que tuvo el juicio. El cronograma de audiencias está previsto para este lunes, el jueves, el 7, 14 y 21 de marzo y 4 de abril. La de la defensa de Cristina Kirchner será el día 7 del próximo mes.

Hay posibilidades que la ex presidenta exponga. Primero su defensa puede pedir que hable el 7 de marzo. Aunque esa posibilidad no está contemplada en la ley, Cristina Kirchner ya lo hizo en el caso del dólar futuro cuando Casación revisó el caso. Además, se espera que Casación convoque a los acusados a una audiencia de visu. Esto ocurre cuando el tribunal cita a los imputados para conocerlos personalmente y hacerles preguntas sobre su vida. Es antes de dictar su resolución y tras las jornadas en las que las defensas exponen sus argumentos.

Cuando todo ese proceso finalice, Casación quedará en condiciones de resolver el caso para lo que la ley le da 20 días hábiles. En este expediente la decisión será de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

El 7 de marzo, no solo será el turno de la defensa de CFK, sino también el de los representantes legales de José López.

La seguidilla de audiencias, que serán presenciales, incluirá a los abogados de Mauricio Collareda y Osvaldo Daruich el 29 de febrero, y a los de Raúl Santibáñez, Carlos Villafañe y Raúl Pavesi el 14 de marzo. El 25 de marzo será la oportunidad de las defensas de Nelson Periotti y Lázaro Báez; mientras que la última audiencia está fijada para el 4 de abril, oportunidad en la que expondrán los abogados de los exfuncionarios absueltos, entre los que está Julio De Vido.

La condena a la ex mandataria y ex funcionarios

El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre del 2022 a Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. La Vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

En el juicio -el primero que afrontó Cristina Kirchner- el fiscal Diego Luciani había pedido condena para todos los acusados. También que al caso se aplique el delito de asociación ilícita y que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión. Por mayoría, el tribunal rechazó el delito de asociación ilícita. Tras el fallo, Luciani apeló y lo propio hicieron las defensas de quienes fueron condenados.

El caso llegó a Casación donde primero el fiscal Villar sostuvo la apelación de su colega de juicio y después por escrito expuso por qué en la causa se debe aplicar la asociación ilícita y que las penas se eleven. Hoy lo hará de manera oral ante los jueces.