¿A cuántos trabajadores argentinos afecta la suba del transporte público? | LosPrimerosTv

Seis de cada diez manifiestan que podrían considerar cambiar de empleo si le exigen presencialidad completa.

lunes 26 de febrero de 2024

La suba del precio del transporte pone en complicado equilibrio a muchos de los que salen a diario a trabajar y ya no les alcanzan los ingresos ni para ir a realizar su actividad. Esto se ve en acciones desesperadas como saltos de molinete o cambio del colectivo por largos tramos en bicicleta para quienes deben combinar con el tren.

En este contexto, en los últimos meses, muchas empresas retornaron o incrementaron la presencialidad en los lugares de trabajo. Es un factor que complica aún más los gastos para quienes deben trasladarse en transporte público, ya que las tarifas están sufriendo numerosos aumentos.

Adecco Argentina realizó un relevamiento para conocer cómo impactan estos aumentos en la rutina diaria de los trabajadores. Más de 5.500 personas de todo el país participaron del trabajo. La tendencia a la presencialidad ha ido en aumento; de acuerdo con las respuestas de los encuestados, más de un 68% se traslada cinco veces a la semana para trabajar, seguido de casi el 9% que lo hace 1 vez o menos, mientras que un 7.8% se traslada tres veces por semana.

Ahora bien, cómo realizan ese viaje. De acuerdo con una pregunta con posibilidad de respuestas múltiples, la amplia mayoría se traslada en colectivo 68% (10% más que en el estudio de 2023), seguida de un 32% que viaja en auto. Otras opciones que predominan son tren (18%), subte (16%) e ir caminando (13%).

Esta decisión por un tipo de transporte u otro para llegar al trabajo se vio afectada por los recientes aumentos en las tarifas del transporte público, según afirma un 49 por ciento de los encuestados. Además, un 85 por ciento comentó que su empresa no cubre gastos de viáticos.

En línea con esta situación, un dato revela cuánto pesa este tema: casi un 72 por ciento expresó que el incremento en las tarifas del transporte público representa un problema a la hora de ir al trabajo.

A pesar de esto, las opiniones se encuentran un poco divididas. Hay un 48% de los encuestados que cree que el reciente aumento en las tarifas del transporte público va a frenar el aumento de la presencialidad; pero al mismo tiempo el 52 por ciento restante no opina que así sea.

La posibilidad del homeoffice

Frente a la encrucijada de un sueldo que no alcanza para moverse hacia el trabajo, el teletrabajo pude surgir como una panacea que permita ahorrar, una solución. Pero no está disponible para todo el mundo. A veces por decisión de la empresa, a veces por el tipo de labor. Mientras que un 50 por ciento no cuenta con la posibilidad de decidir, un 27 por ciento elige trabajar desde su casa frente al aumento en el costo del transporte público.

En el caso de que se estableciera la presencialidad total, Adecco indagó acerca de la probabilidad de cambiar de trabajo. Teniendo en cuenta a los encuestados que se desempeñan bajo una modalidad híbrida, 6 de cada 10 trabajadores considerarían cambiar de empleo.

Asimismo, esta elección se presenta a la hora de buscar trabajo. Tal es así que casi un 63 por ciento expresó que la posibilidad de trabajar en formato híbrido es un factor que incide en sus búsquedas. Así, podría considerarse para muchos como un punto de peso al decidirse por un puesto. /BAE Negocios