Resurge el pedido para que los comercios implementen el horario corrido | LosPrimerosTv

Ante la inminente suba del boleto, se reflotó el reclamo para que la atención sea de 9 a 17

miércoles 28 de febrero de 2024

Por la suba del boleto de colectivo, empleados de comercio quieren hacer horario corrido

Los empleados de comercio reiteraron el pedido, que vienen sosteniendo desde hace años, para que los negocios atiendan en horario corrido en Tucumán. Piden que la atención comercial sea en horario corrido, de 9 a 17 y así reducir la cantidad de viajes que deben hacer los trabajadores en el día ante el fuerte aumento en el boleto de colectivos.

El precio del boleto urbano se irá de $230 a $690, se trata de un incremento del 200% en el valor del pasaje mínimo en transporte público. Esto fue el disparador para que reimpulsen un reclamo.

A partir de que la Municipalidad promulgue la suba del boleto, un empleado de comercio tendrá un gasto diario de $2.760, sólo si reside y trabaja en San Miguel de Tucumán. Suponiendo que trabaje seis días a la semana, el gasto semanal sólo en transporte será de $16.560. Y si eso se multiplica por cuatro semanas, el costo mensual se va a $66.240 (actualmente el gasto es de $22.080).

Los horarios forman parte de una larga discusión entre los referentes de empleados y los de dueños de comercios.

Paulo Aguirre, referente de empleados autoconvocados del comercio, advirtió que el reclamo por el horario corrido viene de años anteriores, pero consideró que la suba del boleto puede ser un disparador para volver a impulsar el pedido por el fin del horario cortado. “El aumento del transporte va a recaer en los que hacemos horario cortado. La suba del boleto no es el quid de la cuestión. El empleado del comercio no tiene vida. Pedimos horario corrido todo el año, pero si es por el calor que en verano sea cortado y luego regrese al horario corrido. Eso va a permitir que los empleados puedan estudiar. La gente se adapta, en la pandemia se adaptó muy bien. Y si es por la situación económica, eso no pasa por un horario sino por la situación en sí”, explicó.

El trabajador aseguró que en Salta y Santiago del Estero se presentaron iniciativas para que se modifique el horario de atención del comercio. Y en la Legislatura de Tucumán ingresó el lunes una iniciativa en ese sentido, con la firma del legislador y dirigente bancario Hugo Ledesma.

La iniciativa de Ledesma propone modificaciones en la Ley N° 6.040, que regula las actividades de comercio y servicios en Tucumán. Propone que el horario de atención al público sea de 9 a 17, y que los días sábados sólo sea entre las 9 y las 13, con ciertas excepciones en caso de que existan razones de interés general. En los argumentos, además de citar jurisprudencia, el legislador señaló que para los trabajadores del comercio es sumamente complejo capacitarse o distenderse ya que su horario laboral ocupa gran parte del día.

El referente de la Agrupación Mercantil Comercio Unido, Omar Albornoz, consideró que el ser humano es un animal de costumbre y que durante la pandemia la gente se acostumbró a comprar en horario corrido. Entre las ventajas de quitar el horario cortado, señaló que beneficiaría al trabajador porque gastaría la mitad de boletos, los locales pagarán mucha menos electricidad.

“Hay empresarios que están de acuerdo con el horario corrido porque hay mercados de pulgas que están vendiendo en ese horario. Hay gente que viene del interior a hacer trámites y debe esperar a las 17 para poder comprar. Se van a la vieja terminal y compran ahí”, dijo el dirigente.

La problemática económica, otra realidad comercial

La titular de la Cámara de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, Gabriela Coronel, señaló que estas iniciativas no se condicen con la realidad comercial.

“Estamos frente a una situación de cierre de locales, a una caída de ventas que esperamos que se pueda revertir. Hoy de cada 10 comercios, cuatro cierran sus puertas. Tuvimos una caída de ventas del 28,2% en enero. En febrero estamos hablando casi de un 30% de caída de ventas. Entonces me parece que el foco de la discusión debería ser reducciones impositivas, forma de poder acompañar a las Pymes para que puedan ser trabajando”, dijo.

Señaló que hay muchos sacrificios que están haciendo para mantener la estructura comercial, pero también a los empleados. “Trabajar en este formato (horario corrido) sería el cierre inminente de su negocio”, afirmó.