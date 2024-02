Con un video, la Asociación de Síndrome de Down le exigió a Javier Milei un pedido de disculpas públicas | LosPrimerosTv

La vicepresidenta de ASDRA, Dominique Kantor, calificó la burla a los discapacitados por parte del Presidente en redes sociales como “acto de discriminación”.

miércoles 28 de febrero de 2024

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) calificó de “acto de discriminación” a la burla a los discapacitados en una red social, que fue auspiciada por el Presidente de la Nación, Javier Milei, con el objetivo de burla al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

la vicepresidenta de la Asociación Síndrome Down de a República Argentina (ASDRA), Dominique Kantor, dijo en un video que la actitud del Presidente fue “un acto de discriminación” y le exigió un pedido de disculpas públicas.

Fuerte repudio de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (@sindromedown) contra Milei.



Por el conflicto con Chubut, el presidente tuvo un nuevo arranque tuitero en el que se burló del gobernador Ignacio Torres con una foto como si tuviera síndrome de Down. pic.twitter.com/MeKQ0yX5uE — El Resaltador (@el_resaltadorok) February 28, 2024

En su descargo, ASDRA recordó que el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico.

Uno de los "me gusta" que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo..