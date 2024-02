Gran Hermano: una placa marcada por traiciones y sospechas | LosPrimerosTv

Luego de una semana agitada, con el reingreso de tres participantes, la casa más famosa del país volvió a nominar.

jueves 29 de febrero de 2024

GALA DE NOMINACIONES. Una placa atravesada por sospechas y acusaciones.

Este miércoles por la noche se concretó la esperada undécima gala de nominación en Gran Hermano.

Al cabo de de una semana muy tensa -en la que se introdujeron en la casa los ex hermanitos a través del repechaje- los jugadores nominaron y Bautista, Lisandro, Joel y Agostina se incorporaron a la placa en la que ya aparecían Juliana, también conocida como “Furia”, e Isabel.

A pesar de que cundieron las especulaciones y rumores sobre los posibles nominados, Gran Hermano revisó todas las charlas y determinó que no se priodujo complot alguno.

De esta manera, Nicolás Grosman, líder de la semana, deberá modificar la placa en la noche de este jueves, aunque no podrá obviar el voto telefónico contra Furia ni favorecer a Isabel debido a las sanciones que recibieron ambas.

Catalina, nominada

Las nominaciones que más comentarios generaron fueron las de Catalina, que decidió señalar a su ex aliada Agostina: “2 para Agostina y 1 para Lisandro”.

“Todos saben que yo vine con mucha información, muchas cosas no las entendía, y prometí venir a sacar a dos personas. No me equivoqué, no me gustan sus actitudes”, expuso en en confesionario.

Y agregó: “Me duele un poco, no es que no la queremos, pero no me gustó su recibimiento. Me parece falsa, y si cambió en algo, lo lamento, pero no me gusta su junta con Lisandro”, indicó Cata al apuntar a Agos.

“Prometí que voy a intentarlo sacar. Me parece soberbio en un montón de cosas. Me gustaría que se pueda ir para que la casa esté más tranquila”, señaló Cata contra Licha.