El gobierno anunció un acuerdo salarial con los gremios estatales | LosPrimerosTv

De este modo, ningún empleado cobrará menos de $ 402.000. En abril habrá un nuevo encuentro entre las partes.

jueves 29 de febrero de 2024

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó, este jueves, el acuerdo paritario con los gremios estatales de la Provincia.

Se trata de un aumento de $170 mil más 12% al sueldo básico. De este modo, ningún empleado cobrará menos de $ 402.000. En abril habrá un nuevo encuentro entre las partes.El incremento saldrá por planilla adicional una vez q termine de pagarse el 80% del mes de febrero.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía, Daniel Abad; de Educación, Susana Montaldo; el secretario de Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.

Jaldo resaltó que “defender a los empleados públicos es defender al Estado. Las variables socioeconómicas no son las mejores, la situación inflacionaria golpeó a la Provincia”. En este sentido destacó que “lo más importante es cuidar el empleo de los trabajadores. No permitimos que la variable de ajuste sean los trabajadores del Estado”.

Al respecto dijo que “quizás no se hayan cumplido todas las expectativas, pero lo importante es que en abril nos vamos a sentar a discutir de nuevo”.

Comentó que lo que “acordamos será cumplido por el gobierno, en un cien por cien. Los sueldos los seguiremos pagando en tiempo y forma, hasta el 8 o 9 de cada mes” y resaltó que “el gobierno no emitirá cuasi moneda”.

Por su parte, Amado expresó que “el gobernador accedió a que el acuerdo salarial comience a pagarse en marzo, como ustedes pedían y no desde abril como venía sucediendo”.

El secretario de negociaciones de UPCN, Francisco Osorio dijo que “uno siempre tenemos una mejor expectativa, pero lograr que cobremos con el sueldo de febrero significa un gran avance, también que el aumento no sea fraccionado” y destacó que “las negociaciones salariales se retomarán en abril”.

Acuerdo salarial

Según consta en el acta acuerdo, los trabajadores tendrán un incremento del 12% al básico. Además, de un aumento no remunerativo y no bonificable de $170 mil, a partir del 1 de febrero.

El adicional será remunerativo y no bonificable para el personal que se encuentre a 10 años de jubilares y será compensado con una suma no remunerativa para que no vean disminuido se haber líquido.

Además, se fijó que a partir del 1 de febrero la asignación familiar por hijo en $10 mil. Se acordó que el personal transitorio al 31 de diciembre del 2022, hasta la categoría 22 inclusive, quedarán titularizados.

A su vez, el personal contratado que presta servicio de forma ininterrumpida o no, por un periodo de tres años en el lapso comprendido entre el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2023, será designado en planta transitoria.

El Ejecutivo, también se comprometió a garantizar estabilidad laboral, a concluir trámites de titularización pendientes.