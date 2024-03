Insólito: fue a operarse de la vesícula y por error le hicieron una vasectomía | LosPrimerosTv

Ocurrió en Córdoba. Según contó el abogado de la víctima, el personal del hospital trató de “calmarlo” diciéndole que “podía tener hijos a través de inseminación artificial”

viernes 01 de marzo de 2024

Fue a realizarse una operación de vesícula y le hicieron una vasectomía

Un hombre fue a hacerse una operación de vesícula, que estaba programada, al Hospital provincial Florencio Díaz de Córdoba, pero por mala praxis de los médicos que lo atendieron, le realizaron una vasectomía.

Según contó el abogado de la víctima, Diego Larrey, Jorge tenía programada la operación de vesícula para el martes de la semana pasada, pero luego se la cambiaron para el miércoles 28 de febrero a las 9 de la mañana.

El problema habría surgido, según explicaron desde el hospital, porque los miércoles no se realizan operaciones de vesícula. “Cayó en el montón de vasectomía y sin preguntarle ni nada lo llevaron al quirófano”, agregó el abogado.

“No le tomaron los datos, lo llevaron a la camilla y lo operaron. Cuando se despierta una doctora le dice ‘uy, pero usted tenía una operación de vesícula y le hicieron una vasectomía’. Y ahí lo sometieron a una nueva operación”, contó.

De esta manera, indicó que cuando el hombre logró despertarse de la primera operación “estaba en estado de shock”.

En cuanto al personal médico, Larrey detalló que ante el shock de Jorge trataron de “calmarlo” diciéndole que tenía solución. “Le dijeron que por inseminación podía llegar a tener hijos”, manifestó y agregó: “Se echaban la culpa entre ellos”.

Además, según indicó el abogado, ni los directivos del hospital ni los funcionarios provinciales se comunicaron con él para darle una respuesta por lo ocurrido.

La palabra del hombre que le hicieron la vasectomía

El hombre que sufrió la mala práxis habló con los medios cordobeses y se mostró angustiado. “Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, recalcó.

No solo esto, sino que añadió que no busca culpables sino una solución “y me dicen que me resigne, que ya está”. Finalmente, el hombre dijo que le arrebataron uno de sus deseos más grandes porque, aunque es padre de dos varones quería buscar una nena con su pareja.