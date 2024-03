Jaldo manifestó su deseo de que el Presidente convoque al diálogo y al consenso | LosPrimerosTv

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que no podrá asistir a la asamblea legislativa en el Congreso de la Nación que será encabezada por el presidente, Javier Milei.

viernes 01 de marzo de 2024

El gobernador, Osvaldo Jaldo, luego de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Tucumán, informó a la prensa que fue invitado a participar de la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación donde el presidente, Javier Milei, brindará su informe de gestión pero anunció que no podrá estar presente en Capital Federal por cuestiones de agenda gubernamental.

“He sido invitado hoy para la asamblea legislativa a nivel nacional, lamentablemente no voy a poder estar, no voy a poder llegar, ya mandé mi disculpa del caso”, dijo Jaldo.

Luego sostuvo: “la expectativa que tengo es que tenemos que buscar la unidad de los argentinos. La patria es una sola, la Argentina es una sola, las provincias son parte de esa Argentina, las provincias son parte de esa patria. Siempre respetando los temperamentos del presidente –Javier Milei-, yo espero que haya una invitación al diálogo y al consenso”.

Detalló además: “hoy hay muchas familias que sufren, que no tienen para comer, para vestirse y que no tienen acceso a los servicios. Hay familias que no van a poder mandar sus chicos a la escuela si es que no hay un Estado presente. Por eso yo creo que estas son las cuestiones de fondo que tenemos que encarar, ahora no vamos a dejar de ser políticos por eso, simplemente las cuestiones políticas hay que diferirlas para otro momento, ya lo decía el general – Juan Domingo Perón- ‘primero la patria, segundo el movimiento y al último los hombres’, y en ese sentido vamos a caminar en la provincia de Tucumán”.