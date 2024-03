En su discurso, el gobernador habló del intento de sedición policial | LosPrimerosTv

El tema fue parte del discurso de Osvaldo Jaldo en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.

viernes 01 de marzo de 2024

Tras dar su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura, en cuanto al intento de levantamiento de un grupo minoritario de la Policía de Tucumán, hecho que es investigado por la justicia provincial, el gobernador, Osvaldo Jaldo, señaló en conferencia de prensa que no permitirá que “nadie intente levantarse contra la democracia y el pueblo”.

Jaldo señaló que sobre los intentos de sedición, de levantamiento y de acuartelamiento de la Policía de Tucumán, "no voy a opinar del fondo de la cuestión porque hoy está en la justicia y creo que en estos momentos hay audiencia”.

Pero sostuvo: “los tucumanos no queremos volver al 2013, ni siquiera queremos recordar los momentos que hemos vivido cuando no teníamos Policía y era más o menos la ley del oeste, del más fuerte, que los comerciantes se tenían que defender solos, que poníamos barricadas en las calles para que no pasen los arrebatadores, que la gente armada cuidaba sus negocios. Hubo tucumanos muertos. No podemos permitir este tipo de cosas”.

Añadió: “Lo que sí yo voy a decir con total claridad, que no vamos a permitir que nadie ni nada intente levantarse contra el pueblo tucumano. Que nadie intente levantarse con la democracia, tenga el cargo que tenga, vamos a proceder con las investigaciones, vamos a proceder con la Policía de Tucumán y vamos a ponerlo a disposición de la justicia”.