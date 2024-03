Fabián Cubero pasó un susto con su hijo Luca por un accidente que pudo terminar mal | LosPrimerosTv

Mica Viciconte y el futbolista compartieron una filmación casera de la habitación de Luca. Su advertencia para los padres

domingo 03 de marzo de 2024

Fabián Cubero salvó a su hijo Luca de una peligrosa caída

Fabián Cubero y Mica Viciconte a través de sus redes sociales comparten los momentos más felices que viven. En esta oportunidad subieron a Instagram un preocupante video para alertar a sus seguidores sobre los cuidados que se deben tener con los nenes, especialmente si tienen la misma edad que su hijo Luca, quien ya está por cumplir dos años de edad.

La pareja mostró el momento en el que su hijo, que estaba parado en la cuna, terminaba cruzando las barandas y era alcanzado a tiempo por el futbolista, que descansaba en el piso justo al lado del lugar donde duerme el nene.

“Un pequeño susto que gracias a Fabián no pasó a mayores”, contó la panelista de Ariel en su salsa, mientras las imágenes lo tenían al jugador logrando agarrar en el aire a su hijo que, de lo contrario habría haber pasado a mayores.

Mica Viciconte mostró el momento en el que su hijo Luca se cayó de la cuna: por suerte Fabián Cubero lo pudo atajar pic.twitter.com/Wii4dRRKc5 — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) March 3, 2024

“Estuvimos enero en Mardel y por 40 días durmió en la ‘practicuna’”, explicó la pareja. “Al regresar a Buenos Aires esa noche volvió a dormir en su cuna después de tantos días, pero ya era hora de hacer un cambio a una cama o estaba la opción de la cuna para abrirla, ya que sabe subir y bajar sin problema… Crecen muy rápido”, relataron sobre el hecho, que es el gran miedo de tantas mamás y papás.

“Esto lo subo a modo de prevención que a veces uno cree que no se cuelgan los niños o no saltan y ellos prueban todo el tiempo”, señaló la ganadora de MasterChef Celebrity, sobre el episodio.

Hace pocos días Mica Viciconte había mostrado el primer día de clases de su hijo. A través de diferentes postales, le enseñó a sus seguidores cómo fue el comienzo del año lectivo para su nene, que arrancó el ciclo inicial. “Primer día de clases. Enamorados y felices de este nuevo camino, te amamos con locura. Qué rápido creces”, escribió, emocionada por el paso de su nene.

Fiel al alto perfil de la pareja, su posteo no pasó inadvertido y cosecharon adhesiones como críticas. ¿El motivo? Fue cuestionada la corta edad del nene para comenzar el jardín de infantes, quien recién en mayo cumplirá dos años. Algunos usuarios de la red social consideraron inapropiado que un niño tan pequeño vaya al jardín, mientras que otros dijeron que es muy positivo para su desarrollo y su crecimiento, a lo que Mica decidió ignorar todo tipo de comentario.

´Pero si se trata de salir al cruce, incluso con sus propios seguidores, no hay como Mica Viciconte quien salió al cruce en junio del año pasado por una polémica en redes que se armó por no ponerle medias a su hijo cuando iba con él en brazos en un aeropuerto.

“Yo les pregunto a todas las mujeres que bardean que el nene está descalzo, ¿de verdad tengo que explicar si le pongo medias? ¿Si dejo que mi hijo tome frío?”, lanzó, siempre picante. “Qué ganas de joder... ¿Por qué no se encargan de mirarse ustedes? Críticas constructivas acepto, pelotudeces no”, arremetió en sus redes.

Además, siguió respondiéndole a quienes la criticaron publicando un posteo de por qué “el resfrío no entra por los pies”. “Les da miedo que el contacto de su piel con el suelo frío les vaya a provocar un resfriado por un viejo mito de la salud que dice que ‘los resfriados entran por los pies’. Pero no, los resfriados no entran por los pies, y los virus tampoco, así que los niños pueden ir perfectamente descalzos y no resfriarse”, replicó.