Identificados todos los implicados en la violación grupal a una española en India: “Cuando gritaba, me golpeaban en la cara” | LosPrimerosTv

El hecho ocurrió mientras acampaban cerca de una estación policial; la pareja buscaba “dar la vuelta al mundo” en moto. Las víctimas han narrado a ‘El Mundo’ el calvario que vivieron en su última noche en India.

domingo 03 de marzo de 2024

Una pareja de españoles, Fernanda y Vicente, sufrió un violento ataque mientras se encontraba realizando el tramo de India en su viaje en moto por Asia. Se trata de dos reconocidos influencers de viaje que acampaban en una zona remota al noreste del país, cuando un grupo de por lo menos siete hombres los sorprendió, amenazó, golpeó al hombre y violó a la mujer.

La policía india ha asegurado este domingo que ya ha identificado a todos los implicados en el ataque y la violación en grupo de una turista española. La mujer, que viajaba con su esposo por el noreste de la India, fue atacada este fin de semana por siete hombres mientras su marido era amenazado de muerte. Por el momento, solo tres sospechosos han sido arrestados.

“Ya que hemos identificado los nombres de todos (...) Durante el interrogatorio, los acusados confesaron su participación en el asunto (...) los que restan serán arrestados pronto”, aseguró en una rueda de prensa el superintendente de policial local, Pitambar Singh Kherwar.

El suceso que ha recibido gran atención mediática, en parte por tratarse de extranjeros, ha sido considerado un “caso muy serio” por lo que la policía ha constituido dos equipos de investigación especial (SIT, por su siglas en inglés) para el procedimiento. ”Uno de los equipos examinará la recopilación de pruebas. Y el segundo equipo se ha formado para capturar a los acusados restantes; ellos (el equipo SIT) están investigando y allanando constantemente los lugares”, dijo Kherwar.

“Les rogué que parasen, les ofrecí dinero, pero no estaban allí para robarnos”

El matrimonio víctima del ataque ha atendido a El Mundo por teléfono desde la ‘casa de seguridad’ en la que se encuentran. Según ha relatado Vicente (63 años) al diario, decidieron acampar cerca de una comisaría la noche del viernes. Una vez dentro de su improvisado refugio, llegaron tres hombres en moto. “Comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga metida dentro de la manga”.

Ante la emboscada, la pareja comenzó a recoger rápidamente sus cosas y se vistieron con trajes de moto. “Nada más salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres. Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda”, cuenta Vicente. Los asaltantes golpearon al hombre repetidamente con el casco de moto de su esposa. “Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar”.

Llevaron a Fernanda (28 años) a unos matorrales, donde le agarraron entre varios y le desnudaron. “Después me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Solo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex (solo sexo)”, ha contado la víctima a El Mundo. Mientras, Vicente les rogó que parasen: “Les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos”. Los siete asaltantes “estuvieron tres horas violando a Fernanda”, sin llevarse ninguna de las pertenencias del matrimonio. “Pensaba que a ella ya la habían matado. Cuando los hombres se fueron, vi a Fernanda que salía de los matorrales”, cuenta Vicente.

Las víctimas lograron comunicarse con una patrulla policía cerca de las 2:00 horas del sábado (aproximadamente las 22:30 hora española del viernes) y trasladados a un hospital local. La pareja acudió este domingo a un tribunal para prestar declaración ante el juez, informó a EFE una fuente policía próxima al caso. La policía ha pedido a las víctimas evitar declaraciones públicas para no afectar la investigación, si bien grabaron un vídeo contando los hechos y lo publicaron en sus redes sociales.Infobae