Otro mandatario provincial pone reparos al pacto de Mayo y recibe críticas por parte de los libertarios | LosPrimerosTv

El gobernador de Salta advirtió que no negociará el federalismo y Espert le pidió que devuelva fondos de la coparticipación

domingo 03 de marzo de 2024

La convocatoria de Javier Milei al “Pacto de Mayo” generó una reacción positiva, a priori, entre la mayoría de los gobernadores. Sin embargo, hoy, el mandatario provincial de Salta, Gustavo Sáenz, sugirió que no firmará un acuerdo a libro cerrado y alertó que el “federalismo” es innegociable. Además, sostuvo que hay que parar con el “látigo y la billetera” como método de negociación.

“Así como el Gobierno dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo”, dijo Sáenz.

En declaraciones a radio Mitre, el gobernador salteño, quien el viernes último asistió al discurso que pronunció Milei ante la Asamblea Legislativa en el Congreso, afirmó que hasta el momento el Gobierno “está logrando el equilibrio fiscal con la nuestra”, en referencia al recorte de fondos aplicados a las provincias.

"Esta logrando el equilibrio fiscal con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes. Con la nuestra, no con la suya" afirmó.

Al respecto, ante la propuesta hecha por Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso para debatir con las provincias las pautas de un pacto fiscal, Sáenz aseveró que se trata de un “parche” porque todavía no se estableció un nuevo esquema de coparticipación, algo que fue contemplado en la reforma constitucional de 1994, pero nunca se llevó a la práctica.

Sáenz, en tanto, criticó al gobierno nacional por “disciplinar a los gobernadores” mediante el recorte de fondos, una medida a la que calificó de “látigo y billetera”.

“Una cosa es servir y ser útiles para darle herramientas al gobierno nacional y otra es ser serviles”, dijo sobre la gestión de Milei, y agregó: “Hay cuestiones que no las veo alejadas al kirchnerismo y no me gustan”. “La gente votó para terminar con el odio y la grieta. Por un lado, critica esta forma de hacer política y, por otro, la aplica”, sumó.

En el peronismo, el Osvaldo Jaldo - ya se había desmarcado del peronismo con un bloque propio en el Congreso- adelantó que acompañará la convocatoria de Milei. El también “dialoguista” Raúl Jalil (Catamarca), decidió esperar. El pampeano Sergio Ziliotto, en tanto, posteó: “El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición. No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender”. El bonaerense Axel Kicillof por ahora mantuvo el silencio, pero su pensamiento es cercano al de Ziliotto, igual que el de Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela.

La respuesta de los libertarios

Tras las declaraciones del mandatario provincial, Espert acudió a las redes para responderle. “Perfecto entonces gobernador Gustavo Sáenz. Salta recibe de coparticipación mucho más de lo que aporta. Devuelva la diferencia, baje el gasto público y cóbrele impuestos a los salteños”, dijo, y agregó: “Ese es el verdadero federalismo. Autonomía para gastar...y recaudar”.

El titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, también se refirió a la iniciativa y destacó el trabajo de Guillermo Francos en el proceso de las negociaciones. “El ministro del Interior ya tuvo encuentros con algunos gobernadores, creo que con el gobernador de Salta”, dijo, y siguió: “Seguramente los gobernadores van a venir con distintas propuestas. Hay provincias que son mas ricas que otras, hay provincias que tienen más salida que otras”.

El parlamentario libertario consideró que en 50 días se corrigieron “un montón de puntos”. “Por eso digo que no es cierto que el Gobierno no negocia”, señaló, y destacó que el Presidente “hizo una convocatoria amplia”.

"Puede haber equivocaciones de un lado y del otro, pero sentémosnos porque los argentinos no pueden esperar para darles una solución a esta crisis", completó.