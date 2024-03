Descubren una especie de anaconda gigante de 500 kilos durante el rodaje de un documental con Will Smith | LosPrimerosTv

El hallazgo inesperado fue durante la grabación de un documental en el Amazonas. El equipo de grabación y los científicos de la producción de National Geographic De Polo a Polo, que presenta Will Smith y que estrenará próximamente Disney+, ha descubierto una nueva especie sin pretenderlo. Estaban desplazados en el corazón de la selva amazónica, la zona de Baihuaeri Waorani, en Ecuador, realizando el rodaje, cuando se toparon con una anaconda gigante, de unos 7 metros y más de 200 kilos de peso que llamó su atención.

El descubrimiento fue accidental, simplemente estaban en el lugar invitados por la comunidad indígena Waorani, buscando serpientes de este tipo, anacondas, consideradas sagradas por ese colectivo. Sumergidos en el Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo, el experto bioquímico y biólogo molecular de la Universidad de Queensland Bryan Fry supervisaba el operativo, que afortunadamente se topó con un nutrido grupo de reptiles:

En las imágenes puede observarse el desplazamiento de este gigantesco animal, sobre todo en comparación con el biólogo neerlandés que aparece a su lado, Freek Vonk. Sus cabezas parecen tener prácticamente el mismo tamaño.

Scientists have discovered a new species of giant anaconda in the Amazon, named the northern green anaconda (Eunectes akayima). These anacondas can grow up to 7.5 meters and weigh close to 500 kilograms, making them the largest and heaviest snake known.



🎥: Dr. Freek Vonk