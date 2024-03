Diálogo político: Osvaldo Jaldo se reunió con Germán Alfaro | LosPrimerosTv

miércoles 06 de marzo de 2024

En el marco del diálogo con referentes de distintos partidos políticos de Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el presidente del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro y con la senadora nacional, Beatriz Ávila, con quienes dialogó sobre el contexto social y económico del país y de la provincia.

La situación nacional, la marcha de la administración local y la reforma electoral anunciada por el titular del Poder Ejecutivo fueron los temas centrales sobre los que giró la charla de casi dos horas en el despacho gubernamental. Junto a Alfaro y a Ávila estuvieron los legisladores Alfredo Toscano, Claudio Viña, Rodolfo Ocaranza, Walter Berarducci y Rolando Alfaro.

“Y digo que no tiene que llamar la atención porque el 29 de octubre del año pasado, cuando yo me hice cargo –de la Gobernación de Tucumán-, he dicho que iba a gobernar para todos y todas los tucumanos y, fundamentalmente, también iba a invitar a todas las fuerzas políticas para que nos acompañen, a la vez que iba a profundizar el diálogo”, sostuvo el gobernador.

“Hemos analizado la situación nacional, donde coincidimos la posición dialoguista que tiene el Gobierno de Tucumán para con la Nación, con un presidente –Javier Milei- que, si bien no es de nuestro espacio político, nosotros hemos priorizado el diálogo por el bien de Tucumán, de nuestras economías regionales, por el bienestar de los que viven en esta provincia, y fundamentalmente por la paz social, donde la provincia de Tucumán puede prestar los servicios tanto en salud, en educación, en seguridad, y fundamentalmente, pagar los sueldos en tiempo y forma”, dijo.

“Tucumán está entre las pocas provincias que empezó ayer el ciclo lectivo 2024, y esto es producto de una buena relación de los gobiernos nacional y provincial” y añadió que en ese sentido ha coincidido la senadora Beatriz Ávila “hoy se vino a poner a disposición también del Gobierno de la provincia para que podamos coordinar una tarea. Ella desde su partido, desde su cargo como senadora nacional, y quien habla como gobernador de la provincia, que podamos coordinar, acciones y también gestiones que tengan que ver con traer cosas a la provincia de Tucumán, con atender las necesidades de los tucumanos y tener una mayor participación en el gobierno nacional” y agradeció el gesto a Alfaro, Ávila y a los legisladores que los acompañaban.

Luego del encuentro, Alfaro detalló que hablaron sobre la gestión y que coincidieron con la línea de trabajo que ha tomado Jaldo: “El gobernador está en sintonía con lo que viene haciendo el Presidente. Tiene como prioridad la provincia, con lo que nosotros hemos coincidido y prácticamente no tenemos diferencias en lo que significa a cómo se encaró este proceso”, reforzó el ex intendente.

“Coincidimos con esa línea de trabajo. El Presidente está recibiendo el apoyo de la gente. El gobernador nos ha invitado porque tenemos que trabajar juntos. Durante muchísimo tiempo hemos tratado de buscar responsables y la gente lo que quiere es encontrar soluciones”, agregó durante una conferencia de prensa tras la reunión.

Además, señaló que hasta el momento el Congreso no le dio los instrumentos para que Milei inicie su gestión y sugirió que se trata de un error. “Si tuviéramos que haber votado la ‘ley ómnibus’ y el decreto, lo hubiésemos hecho”, aseguró Alfaro.

“Jaldo va por el camino que habríamos elegido si es que Juntos por el Cambio llegaba al Gobierno”, añadió.

Consultado por una posible incorporación a la gestión de Jaldo, Alfaro se encargó de negar las versiones. “Yo no vine por un cargo, vine a hablar de la situación por la que están pasando los tucumanos y ayudar a revertirla”, aclaró.