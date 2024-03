El proyecto del horario corrido en el comercio genera discusiones | LosPrimerosTv

Autoridades legislativas se reunieron con empleados y dueños de negocios para aunar criterios, ante el posible tratamiento del proyecto que busca modificar el actual sistema de atención

miércoles 06 de marzo de 2024

Asistentes a la reunión posan en las escalinatas de la Legislatura tucumana. (Foto: Prensa Legislatura)

Centenares de trabajadores de negocios comerciales, encabezados por el secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), coparon este martes la Legislatura con el objetivo de apoyar el proyecto de ley que impulsa el legislador Hugo Ledesma (Partido Justicialista), de la Asociación Bancaria que pretende modificar el horario de atención comercial en Tucumán.

La movilización devino acto, que estuvo presidido por el vicegobernador, Miguel Acevedo. Participaron pares de Ledesma que apoyan la iniciativa. Antes, los protagonistas se reunieron en el despacho del titular de la Cámara.

“Es la primera reunión con los legisladores, con el vicegobernador; y fue positivo. Él dijo que recibirá también a los empresarios, para que nos pongamos de acuerdo, y que esto salga bien para todos los compañeros”, dijo Páez. Precisó que buscan que el horario laboral se extienda, ininterrumpidamente, de 9 a 17: “para que podamos disfrutar de nuestros hijos”. Destacó la presentación del proyecto, por parte de Ledesma; pidió el apoyo de todos los legisladores, y se mostró optimista: “Espero que sea posible la aprobación; creo que lo lograremos”.

Ledesma dijo que entre 300 y 400 empleados de comercio se llegaron a acompañar a sus dirigentes; y consideró muy auspiciosa la reunión con Acevedo. Destacó, además, que un número importante de legisladores se acercaron al encuentro.

El referente bancario se mostró convencido de que la comunidad se adecuará al eventual nuevo horario, de 9 a 17. “Los comerciantes no van a perder; las ventas continuarán igual; o inclusive, tenemos fe en que se incrementarán. Hoy, muchísimos trabajadores -bancarios, empleados de Casa de Gobierno, municipales- que terminan su trabajo a las 13, a las 14, y vuelven a su casa y a la tarde regresan para hacer compras, que se quedarán y darán vida a esa siesta”, expresó Ledesma.

Luego, rechazó el argumento del calor de la siesta tucumana. “Si a las 16 hace 40° C, a las 19 hace 39,1° C; no hay una brecha térmica importante como para decir que la cosa cambia mucho. La gente se adaptará y trabajará. Estamos convencidos de que esto significará un salto de calidad para la comunidad tucumana”, dijo.

Adelantó que espera el apoyo de sus pares al momento de que se trate el proyecto. “Pude charlar con cada uno de ellos, con la mayoría. Muchos ya nos apoyan, y otros quieren seguir escuchando las distintas partes, lo que está muy bien. Por supuesto que hay que hablar con la Cámara de Comercio (de San Miguel de Tucumán), que hay que hablar con la Federación Económica de Tucumán. Pero repito, se hizo un análisis exhaustivo de la situación, y estamos convencidos de que el horario corrido -ojalá acompañado por mis compañeros legisladores- será beneficioso para todos los tucumanos, incluidos los comerciantes”, cerró Ledesma.

En contra

El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET) Héctor Viñuales, cuestionó la iniciativa de establecer un horario corrido en la provincia y relativizó la importancia de la suba del boleto de colectivos para el sector. A su vez, se refirió a la realidad del comercio, la industria y la construcción en el actual contexto económico.

“Ya tuvimos el horario corrido, y por múltiples razones se cambió. Este tema ya se trató en la legislatura”, afirmó Viñuales en diálogo con La Gaceta. “Con la caída que hay en las ventas nos gustaría tener otras propuestas a los efectos de fortalecer el comercio en este contexto”, consideró.

“Más del 70% de los empleados de comercio no usa el transporte público, sino que utiliza motos u otro tipo de transporte”, subrayó, en referencia al argumento que moviliza a la mayoría de los defensores del horario corrido: el precio del boleto de colectivo.

“Nosotros tenemos que trabajar para que los 28.000 empleos registrados que tiene el comercio no se pierdan y para que podamos tener más empleo y más crecimiento. Nuestra preocupación en este momento es ver cómo no se cae la economía”, expresó.

Puntualizó que la caída promedio de las ventas a nivel interanual alcanzó un 27,5%, a valores ajustados a la inflación. “Quiere decir que si antes se estaban vendiendo 100 productos, ahora se venden 70”, insistió.