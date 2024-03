Toscano valoró el gesto del gobernador Jaldo de abrir el diálogo institucional | LosPrimerosTv

En el marco del diálogo con referentes de distintos partidos políticos de Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el presidente del Partido de la Justicia Social, Germán Alfaro y con la senadora nacional, Beatriz Ávila, con quienes dialogó sobre el contexto social y económico del país y de la provincia.

Del encuentro también participaron los legisladores del PJS, Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña, Alfredo Toscano, Walter Berarducci y Rolando Alfaro.

"No tiene que llamar la atención porque el 29 de octubre del año pasado, cuando yo me hice cargo –de la Gobernación de Tucumán-, he dicho que iba a gobernar para todos y todas los tucumanos y, fundamentalmente, también iba a invitar a todas las fuerzas políticas para que nos acompañen, a la vez que iba a profundizar el diálogo”, sostuvo Jaldo.