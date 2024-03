Escándalo Barracas- Independiente: el árbitro del partido le iniciará acciones legales a Tevez | LosPrimerosTv

El entrenador de Independiente saltó con los tapones de punta en conferencia de prensa. En tanto, Beligoy, defendió a Pablo Dóvalo calificando su partido de "una buena actuación"

miércoles 06 de marzo de 2024

Carlos Tevez y Néstor Grindetti, Presidente del Rojo, hablaron en conferencia de prensa este miércoles luego del polémico partido frente a Barracas Central por la Copa de la Liga Profesional.

“Nuestra visión es que claramente Independiente fue perjudicado, tanto en el penal que no se cobró como la roja que no fue”, señaló Grindetti y agregó: “Hay que mirar para adelante, esperemos que no vuelvan a suceder cosas como estas”.

Por su parte, Tevez fue contundente: “Hoy más tranquilo sigo insistiendo que nos robaron”, sostuvo “el Apache” y siguió diciendo: “No voy a cambiar mi versión. Lo que veo, lo digo”. Además, el técnico destacó: “Si salgo a decir una cosa y con eso perjudico a Independiente, tendré que dar un paso al costado”.

En ese sentido, destacó: “Lo dije el día de la presentación, yo no le debo nada a nadie. Si tengo que hablar con ‘Chiqui’ Tapia lo haré, con Pablo Toviggino es un tema personal y lo arreglaremos en Twitter o donde él quiera”, dijo sobre el cruce que tuvieron en esa red social con el tesorero de AFA.

"LO ARREGLAMOS EN TWITTER O DONDE ÉL QUIERA"



Carlos Tevez habló de su cruce en redes sociales con Toviggino.#PelotaParada pic.twitter.com/PdLYV7Ean1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 6, 2024

El Director Nacional de Arbitraje de la Liga Profesional, Federico Beligoy, calificó este miércoles de “buena” la tarea de Pablo Dóvalo en el partido que terminó con empate 2-2 entre Barracas Central e Independiente.

“Estoy un poquito enojado por todo lo que se armó en la previa, durante y después. Fueron palabras tendenciosas, armadas, direccionadas que han afectado una tarea buena”, dijo en diálogo con TyC Sports. Y explicó: “Tengo los fundamentos técnicos y consideraciones para avalar lo que estoy diciendo. Están saliendo los videos de este partido porque no tenemos absolutamente nada que ocultar”.

“La tarea de Dóvalo y Medina fue buena. Domínguez primero toca el balón y la punta de su botín roza a Marcone, está bien la amarilla. Después, nadie que jugó al fútbol puede decir que la mano del ST fue penal”.



Federico Beligoy, Director Nacional del Arbitraje 🇦🇷

¿Opiniones? pic.twitter.com/zXK9Zvvkli — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 6, 2024

De acuerdo con lo informado por TyC Sports, el representante legal del gremio se puso en contacto con el juez Pablo Dóvalo, indicándole que recopilará todo el material con las declaraciones del DT Carlos Tevez y los jugadores, especialmente las de su capitán, quien pidió la expulsión de Alexis Domínguez por una entrada fuerte. La intención es iniciar acciones legales contra el APache y sus dirigidos.