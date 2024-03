Jaldo sobre el Transporte Público: "seguramente tienen que empezar a mejorar las unidades" | LosPrimerosTv

El mandatario analizó la realidad del transporte urbano de pasajeros en Tucumán y se refirió a cuestiones vinculadas a la prestación del servicio, a la vez destacó que en la provincia no hubo paro de los trabajadores del sector gracias a la gestión gubernamental.

miércoles 06 de marzo de 2024

El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó la realidad del transporte urbano de pasajeros en Tucumán y se refirió a cuestiones vinculadas a la prestación del servicio, a la vez destacó que en la provincia no hubo paro de los trabajadores del sector gracias a la gestión gubernamental.

Jaldo dijo: “lo primero que tenemos que hacer todos, sin excepción, tanto el gobierno como los ciudadanos, los usuarios, es que aportemos de alguna manera para que Tucumán tenga un transporte público de pasajeros. Y digo esto porque ayer hubo paro en varias provincias del país. Y hubo paro porque no llegaban las compensaciones al transporte público de pasajeros, porque no cobraban los choferes, porque no se firmaban las paritarias y, sin embargo, en Tucumán, los colectivos han seguido circulando”.

El gobernador explicó: “el gobierno de la provincia está haciendo un gran esfuerzo para que los 600.000 pasajeros que circulan todos los días en el transporte público tengan en qué hacerlo. Sí, también, de la misma manera, les estamos pidiendo a los empresarios de Aetat que mejoren las unidades. Tenemos que empezar a renovar el parque automotor y también tenemos que normalizar la frecuencia porque la gente no puede esperar una hora entre colectivo y colectivo”.

Y reiteró que lo primero es tener el servicio público de transporte de pasajeros funcionando y, en segundo lugar, sostuvo: “seguramente tienen que empezar a mejorar las unidades. Y tercero, por qué no decir, renovarlas. Es un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre la Nación, la provincia, el municipio de la Capital y también, con un gran esfuerzo, los usuarios. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para que podamos sostener y mantener el transporte público de pasajeros, que es lo que mueve a la mayoría de la gente que va a trabajar, a hacer un trámite, a curarse, que se traslada por turismo a diferentes lugares de la provincia. Por eso, nosotros, el principal objetivo es que funcione y, por supuesto, que funcione lo mejor posible”.