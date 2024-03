Asesinaron a otro taxista en Rosario y ya son cuatro las víctimas en un mes | LosPrimerosTv

Este nuevo crimen ocurrió a 24 horas de registrado el último y los casos tienen similitudes llamativas. Otra vez utilizaron balas que pertenecen al Policía de Santa Fe.

jueves 07 de marzo de 2024

“Servicio suspendido. Asesinaron a un taxista”, fue la notificación de Movi Taxi que apareció en los celulares de los rosarinos en la noche de este miércoles, tal como había ocurrido en la noche del martes. No, no se trató de un error del sistema. Un nuevo crimen golpeó a la ciudad, en particular al sector de los taxistas, que ya habían sufrido hace apenas 24 horas el asesinato de un conductor. En total, cuatro taxistas fueron asesinados en el último mes en Rosario y en ninguno de los casos hubo contexto de robo.

El hecho más reciente ocurrió este miércoles, cerca de las 23.30, en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, cerca de las piletas del Saladillo, en la zona sur de la ciudad. En ese lugar, hallaron el cuerpo de un hombre con una bala en la cabeza en el asiento delantero de un taxi. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) consignaron que, como en el de horas antes, se utilizaron balas con la inscripción PSF de la policía de Santa Fe. Un gran despliegue de fuerzas de seguridad se realizó en la zona, que se rastrilló en busca de más información.

Fuentes policiales aseguraron que no hay elementos que indiquen que se trató de un robo. Todo apunta a un ataque directo al taxista, tal como ocurrió en el crimen previo: una ejecución. Trascendió que ambas víctimas trabajaban para la misma empresa de radiotaxi. Además, cerca del vehículo se encontró una zapatilla, tal como pasó en el asesinato de este martes.

En el lugar, varios taxistas referían que las zapatillas dejadas a los dos choferes asesinados corresponden al mismo par. Este diario no lo pudo confirmar.

A medida que se iban enterando del asesinato, se fueron acercando taxistas al lugar. Un grupo de cerca de 100 personas, en su mayoría peones de taxi, realizaron una asamblea espontánea en la calle, muy cerca de donde se hallaba el auto de la víctima. Allí, entre el enojo y la angustia, se lamentaban: "¿Cuántos de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? ¡Ya 15 muertes en el lomo tenemos!". En un clima de alteración, debatieron algunas medidas posibles. En principio, se definió realizar un paro de 24 horas. Y también decidieron movilizar primero hacia el casino, y luego a la Terminal de Ómnibus, para expresar la impotencia y la bronca.

Este martes, otro taxista fue asesinado en un caso que tiene llamativas similitudes con el hecho más reciente. En inmediaciones de Flammarión al 5000, casi Lamadrid, mataron a Héctor Raúl Figueroa, de 43 años. La hipótesis del robo en principio quedó descartada porque el autor del homicidio no se llevó las pertenencias de la víctima. Además el pasajero del vehículo escapó junto con el agresor, lo que sugiere que el chofer pudo ser entregado. Sin embargo no se conoció un conflicto determinado como trasfondo del hecho y en ese marco desde el sindicato de Peones de Taxis vincularon el caso a una represalia ante las medidas del gobierno provincial de restricción en el sistema penitenciario, algo que fue luego negado desde el gobierno provincial.

Si hay un dato que se destaca por su relevancia es que las balas que mataron a Figueroa tenían la inscripción de la Policía de Santa Fe.

Cuatro taxistas asesinados en un mes

Entre febrero y marzo de este 2024, cuatro taxistas fueron asesinados en Rosario.

El primer crimen tuvo lugar el 13 de febrero pasado en barrio La Tablada, y se trató de un doble asesinato. Murieron José Luis Assale, taxista de 63 años, y Carlos Uriel Acosta, pasajero de 21 años. Se cree que los asesinos esperaban a Acosta, para emboscarlo. El taxista recibió los disparos solo por estar allí, sin tener que ver con un posible conflicto de fondo. Tampoco en este asesinato hubo ocasión de robo: al tachero no le faltaba ninguna pertenencia.

Tan sólo unos días después, el 15 de febrero, mataron a Juan Manuel Britos mientras lavaba su taxi en la vereda de su casa, ubicada en Felipe Moré al 2600. Los asesinos le dispararon a la víctima por los menos 15 veces. Britos recibió impactos de heridas en la cabeza, el pecho, el abdomen y las extremidades, y falleció en el lugar. Britos, taxista asesinado a los 40 años, ya había recibido amenazas previas: en el 2023, su casa fue baleada dos veces. Hasta había recurrido a Pablo Javkin pidiendo ayuda. El intendente se presentó en Felipe Moré al 2600 para mostrarle su apoyo, secuencia que fue documentada en sus redes sociales. No obstante, esto no evitó el posterior asesinato.

A los violentos asesinatos de Britos y Acosta se le sumó este martes la muerte de Hector Figueroa, el cual tuvo lugar este martes en la zona sur de la ciudad. Y la reciente muerte violenta, este miércoles, de otro taxista en barrio Saladilo./ La Capital