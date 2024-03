Mario Leito adelantó que no se presentará en las próximas elecciones de Atlético Tucumán | LosPrimerosTv

El actual presidente Decano habló luego de lo que fue la derrota por 3 a 0 como local ante Banfield que terminaron en incidentes entre la policía y los hinchas

jueves 07 de marzo de 2024

Atlético Tucumán vive una situación caótica. Desde lo deportivo, es el único equipo de primera que aún no ganó en el torneo y lleva más de 700 minutos sin convertir goles.

El ex diputado de la Nación, rompió el silencio y anunció que no se presentará en las próximas elecciones de Atlético Tucumán, previstas para el año 2025. A su vez, dejó en claro que no renunciará a su puesto como mandatario de la institución.

Leito lleva al frente del Decano su sexto mandato como presidente y reveló que le prometió a su familia que esta será su última gestión en la institución de 25 de Mayo y Chile.

"El fútbol destruye técnico, jugadores y también directivos" aseguró el actual Legilslador provicial, que en los últimos días denunció amenazas en contra de su familia. De este modo, los socios del Decano elegirán a un nuevo presidente en 2025.