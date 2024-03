UTA sobre el Boleto Estudiantil: "No podemos llevar a ninguna persona que no tenga la tarjeta" | LosPrimerosTv

Tanto el Gobierno Provincial como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán están en pleno proceso de regulación en cuanto al Boleto Estudiantil. Mientras eso ocurre, desde el PE acordaron con los empresarios que cada estudiante viaje gratuitamente hasta que reciba la tarjeta del beneficio.

En tanto, en la Capital no existe ese acuerdo por lo que los jóvenes deben abonar el boleto cuando suben a una unidad urbana.

Sobre el tema, habló el titular de la UTA César González:

"Nosotros no podemos llevar a ninguna persona que no tenga la tarjeta Ciudadana o Metropolitana. Podemos ser informados por los inspectores de turno y después son suspendidos los compañeros o pueden ser despedidos con justa causa por no cumplir las normas internas establecida por cada una de las empresas"

"Los empresarios están poniendo comunicados en las unidades que todos tienen que llevar la Tarjeta Ciudadana si no, no pueden viajar"