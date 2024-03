Gobernadores patagónicos unificaron agenda: "el ajuste fiscal no garantiza el desarrollo" | LosPrimerosTv

Los gobernadores patagónicos le dieron forma a la cumbre de Puerto Madryn tras la escalada de tensión con el Gobierno nacional

jueves 07 de marzo de 2024

Los gobernadores de la Patagonia se reunieron esta tarde en Puerto Madryn y elaboraron un documento que llevarán mañana a la reunión con el Gobierno Nacional.

En el mismo, como lo vienen haciendo en los distintos encuentros de los mandatarios, se ratificó la defensa de los recursos provinciales, la preexistencia de los estados provinciales y la incidencia de la región patagónica en la provisión energética al resto del país.

La cumbre de gobernadores patagónicos se desarrolló en el hotel Rayentray de Puerto Madryn y estuvieron presentes: Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El próximo encuentro tendrá lugar en Ushuaia.

PATAGONIA UNIDA

En esta jornada de trabajo en Puerto Madryn, los gobernadores patagónicos nos dimos cita para estrechar lazos y aunar criterios para del desarrollo de nuestra querida región y el progreso de sus comunidades.



Los gobernadores marcaron su rechazo a la reimposición del Impuesto a las Ganancias, una de las propuestas de “alivio fiscal” de la Casa Rosada, con lo cual ya condicionan el pacto fiscal.

El principal motivo de la cumbre fue la creación de una Agencia de Desarrollo Patagónico con foco en recursos estratégicos como los hidrocarburos, la energía hidroeléctrica, hidrógeno verde, pesca, entre otros; y los datos para marcarle a Milei que las provincias no solo no son culpables del déficit, sino que perdieron coparticipación absorbiendo más servicios y funciones.

Otro eje central fueron la confirmación de que las provincias están trabajando en la creación de una empresa eléctrica patagónica, donde la batalla próxima estará ligada al futuro de la operación de las represas del río Limay, tras el fin de las concesiones cedidas en los noventa.