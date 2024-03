Santiago del Moro confirmó la expulsión de una participante que rompió las reglas de Gran Hermano | LosPrimerosTv

Una participante, que volvió al reality tras el repechaje, rompió las reglas y, esta vez, sufrió las consecuencias

viernes 08 de marzo de 2024

Tras el repechaje de Gran Hermano, las miradas estaban puestas en los reingresos a la casa que tenían que medir sus palabras para no dar información del afuera. Sin embargo, uno de los hermanitos rompió las reglas y provocó que el reality tomara una dura determinación: expulsar a un participante de la casa.

Así de un momento a otro, casi sin explicaciones y sin siquiera dejarle armar su valija, el programa sacó a Isabel del reality. La primera reacción de la jugadora fue confusión y sorpresa total, al punto de repetir: “No sé qué dije”. Así, los compañeros de Isabel despidieron a la personal shopper –una de las que más demostró su cariño fue Furia– y la acompañaron a la puerta.

La instructora de Taekwondo, que sobrepasó los límites numerosas veces y ya contaba con advertencias, filtró información en una charla con Furia. Todo se dio durante la tarde, cuando la oriunda de La Plata y la doble de riesgo se encontraban solas en la habitación. Ambas hablaban sobre el juego y la posibilidad de probar a Rosina en una potencial placa. En ese marco, Isabel le remarcó a Furia que la uruguaya tenía fanáticos en el afuera y que por lo tanto no sería fácil sacarla de la casa.

Además, la noche anterior, la Queen había tenido una charla con Virginia en donde revelaba que las furiosas del afuera tomaban partido por cualquier persona que se enfrentara a Furia. En ese momento, incluso fue advertida por el Big.

Una vez que Isabel salió de la casa, Santiago del Moro volvió a hablar con los jugadores y les preguntó cómo se sentían con la situación, a lo que estos respondieron: “Mal, raros, no entendemos nada”. Al ver sus caras, el conductor expresó: “Ojalá fuera todo una joda, es cierto. La semana pasada hubo un episodio con Isabel muy sensible. Uno se puede equivocar, ahora otra cosa es hacer trampa. Te pueden llamar la atención una vez, dos veces, pero cuando el Big dice ‘te tenés que ir, lo tenés que hacer’. Esta semana se fueron tres jugadores grandes de esta competencia”.

Al sentarse en el estudio, junto con los panelistas, Isabel tuvo que enfrentar su sanción. “No sé por qué. Chicos, si Big lo decide está todo más que bien, la verdad no me di cuenta, estaba preocupada porque sestaba otra vez en placa”, fueron sus primera palabras.

Luego, el panel criticó a la Queen por cambiar su postura con respecto a su primer paso por la casa y su elección de jugar cerca de Furia. “Cuando entro a la casa lo hice con un terror a que me sacaran a cascotazos, salí llorando del estudio. Lisandro que siempre pidió que volviera me recibió con una mirada extraña. Cuando me llamaron la estrategia de la no estrategia era porque no sabía con qué me iba a encontrar. Me encuentro con Juliana que me mira a los ojos, que me abraza. Entonces digo, viene por acá”, explicó la oriunda de La Plata.

En ese sentido, Santiago del Moro sostuvo: “La gente te mandó a palca pero ni te registró, saliste de la placa por muy poquitos votos, la gente te quería ahí. Ahora, en un momento te empoderaste tanto, te embriagaste de esta cosa que eras una furiosa y que ella te dio su confianza, que hasta hoy le dijiste a Denisse: ‘Que me importa, si me tengo que ir me voy yo’”.

Por último, Isabel reconoció su error y expresó: “Le pido disculpas a la gente porque estaba tan metida en mi papel, tan tranquila y tan siendo yo, debo tener más inocencia que otra cosa”.